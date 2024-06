Crespo.- Salimos de la pandemia de Covid-19 y ahora los medios estallan en noticias de alto impacto sobre una nueva pandemia, la gripe aviar. Para saber qué es, qué efectos tiene sobre las personas y sobre la economía, qué peligros conlleva su difusión, el médico veterinario Gustavo Steinbreger expuso a Paralelo 32 las características de esta enfermedad y los cuidados que se deben sostener.

Steinbreger es egresado de la Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes), es profesional del SENASA, director de la carrera Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola y asesor de granjas en la actividad privada.

20 años en el mundo

La gripe aviar H5N1, o influenza aviar, “hace 20 años que está dando vueltas por el mundo, es una enfermedad viral altamente contagiosa. Primero afectó a las aves silvestres y migratorias. Lamentablemente ingresó por estos días a nuestro país. Se manifestó en febrero en aves silvestres, luego en aves de traspatio y hace algunos días afectó al primer lote comercial de pollos parrilleros en una granja de alta tecnología en Río Negro”, comentó Steinbreger al comienzo de la entrevista.

Describió los síntomas más característicos: crestas cianóticas (color azulado por falta de aire), síntomas nerviosos, incoordinación, disminución en la postura de huevos y en el consumo de alimento. Si aparecen, se debe dar inmediata alerta al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que desde hace años se viene preparando para esta enfermedad, que finalmente llegó a nuestro país.

“Con el alerta se hace una investigación sobre el lote donde aparecieron los síntomas y se toman medidas”, comentó Steinbreger y agregó: “La gente común que vea en algún lugar gran mortandad de aves silvestres, es importante que dé aviso para hacer los testeos. SENASA tiene distribuidas en el país ‘aves centinelas’, aves silvestres que sirven de control y a través de las cuales se puede determinar si hay un ingreso de influenza aviar”.

Destacó que en la granja donde entra el virus la mortandad es muy elevada, en torno al 50% de las aves. Por seguridad para detener una posible epidemia, se debe sacrificar todo el plantel afectado, incluidas las aves sanas.

Ahora ingresó a la Argentina, pero ya hubo casos en México, Colombia, Estados Unidos, Bolivia, entre otros países americanos. También se extiende por otros continentes a través de las aves migratorias.

Restringir movimientos en granjas

“Cada veterinario que asesora una granja establece las medidas de bioseguridad. Con la gripe aviar en Argentina, lo principal hoy es restringir todos los movimientos desde el exterior al interior y viceversa, en una granja. Lo mismo restringir los movimientos entre granjas. Por ejemplo, si se recibe visitas, que dejen el auto afuera, que no vayan a los galpones a ver las aves o a sacar huevos para llevarse a la casa”, señaló.

Estas prohibiciones, según Steinbreger, se deben a que la principal vía de diseminación por el ser humano es a través del calzado. “El ave disemina el virus a través de sus secreciones y la materia fecal y la persona pisa el suelo del galpón o gallinero. Una persona no se ve afectada si entra en contacto con la gripe aviar. No hay evidencia cierta de transmisión por contacto esporádico. Sólo se detectaron casos humanos de gripe aviar en personas que trabajaban y estaban en contacto por tiempo prolongado con aves contagiadas. De todos modos, los síntomas fueron leves en humanos”, destacó.

Problemas para la economía

Es importante destacar que la gripe aviar no se transmite tampoco por ingerir carne o huevos de animales contagiados. El principal problema con esta enfermedad no se produce sobre la salud humana, sino sobre la economía avícola. Donde aparece gripe aviar hay que restringir movimientos de la producción avícola, y en las granjas afectadas se debe sacrificar todos los planteles. No es necesario subrayar la importancia de evitar el ingreso de esta enfermedad en una provincia como la nuestra, tan dependiente de la actividad avícola.

“Entre Ríos no registra casos hasta esta semana. Hay casos en aves de traspatio en Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Neuquén, Salta y Jujuy. Pero no tenemos que bajar la guardia porque es una enfermedad muy virulenta. Hay que evitar la circulación de maples, la circulación entre granja y granja, desinfectar los equipos e implementos que ingresan a las plantas avícolas, es importante tener mallas antipájaros en las granjas”, enumeró el entrevistado.

El consumidor

El consumidor no tiene inconvenientes con la gripe aviar. No se corre riesgo con el consumo de huevo ni de carne aviar. Además, hay estrictos controles sobre frigoríficos desde SENASA. “Cada ave que ingresa se inspecciona antes del sacrificio y después también. No van a llegar aves contaminadas a los frigoríficos, porque se mueren antes o se dan síntomas muy evidentes. El sistema de control de SENASA está auditado por muchos países, es confiable y efectivo”, subrayó Steinbreger.

“La recomendación para la gente que tiene gallinas en el patio es que las tenga confinadas; también tener calzado y vestimenta específicas para atender a las aves; utilizar pediluvios, que son recipientes con líquido o esponja saturada en desinfectantes como amonios cuaternarios que se venden en veterinarias para pisar con el calzado como desinfectante. Seguir las recomendaciones, que la gente no tenga miedo en consultar y pedir asesoramiento a un profesional”, finalizó Steinbreger.