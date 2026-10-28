La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, de origen inmunológico y no contagiosa, que puede afectar la piel y, en algunos casos, las articulaciones. Aunque suele asociarse con lesiones visibles, su impacto puede extenderse a la vida social, emocional y laboral de quienes la padecen.

En vísperas del Día Mundial de la Psoriasis, la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) puso el foco en la importancia de contar con un diagnóstico oportuno, acceder a tratamientos adecuados y garantizar la continuidad de la atención médica.

Un relevamiento difundido por la entidad mostró que el 64,5% de los participantes considera que la evolución de la enfermedad afectó su calidad de vida. Además, el 51,6% tuvo que modificar su rutina diaria y el 39,1% percibió un empeoramiento de su condición durante los seis meses anteriores a la encuesta.

Qué es la psoriasis y cómo puede manifestarse

La psoriasis se caracteriza por la aparición de placas engrosadas, enrojecidas y cubiertas de escamas. Las lesiones pueden provocar picazón, ardor, dolor y grietas en la piel, y suelen presentarse en zonas como los codos, las rodillas y el cuero cabelludo.

En algunas personas, la enfermedad también se asocia con inflamación de las articulaciones, una condición conocida como artritis psoriásica.

La médica dermatóloga Cristina Echeverría, del Instituto de Rehabilitación Psicofísica y consejera del International Psoriasis Council, explicó que la gravedad de la psoriasis no depende únicamente de la superficie corporal afectada.

“Hoy sabemos que una persona puede tener una superficie reducida de piel afectada y, aun así, experimentar un impacto muy significativo en su calidad de vida”, señaló.

La especialista indicó que las lesiones ubicadas en áreas como la cara, el cuero cabelludo, las manos, los pies o los genitales pueden generar limitaciones físicas, emocionales y sociales, incluso cuando comprometen una extensión pequeña de la piel.

Por eso, sostuvo que al definir un tratamiento es necesario evaluar tanto la cantidad de piel afectada como la ubicación de las lesiones y sus consecuencias en la vida cotidiana. Esta mirada puede contribuir a identificar a quienes necesitan tratamientos sistémicos u otras alternativas terapéuticas.

Las dificultades económicas para acceder a la atención médica

El informe de AEPSO también identificó obstáculos económicos y administrativos que afectan el seguimiento de la enfermedad.

Durante los seis meses anteriores al relevamiento:

El 43,4% de los encuestados postergó o suspendió consultas médicas por motivos económicos.

de los encuestados postergó o suspendió consultas médicas por motivos económicos. El 41,6% tuvo dificultades para encontrar profesionales que aceptaran su cobertura de salud.

tuvo dificultades para encontrar profesionales que aceptaran su cobertura de salud. El 41,8% reportó problemas para acceder a los medicamentos.

reportó problemas para acceder a los medicamentos. El 39,1% debió afrontar copagos por prestaciones que anteriormente estaban cubiertas por su plan.

debió afrontar copagos por prestaciones que anteriormente estaban cubiertas por su plan. El 40,4% recurrió a sus ahorros o a la ayuda de familiares y amigos para cubrir gastos vinculados con su salud.

Los resultados reflejan las dificultades que pueden surgir no solo al momento de iniciar un tratamiento, sino también para sostenerlo en el tiempo.

Desde la asociación señalaron la importancia de coordinar acciones entre organizaciones de pacientes, profesionales de la salud, autoridades y financiadores para reducir las barreras de acceso y favorecer una atención oportuna.

El impacto emocional también forma parte de la enfermedad

La carga de la psoriasis no se limita a sus manifestaciones físicas. Según el relevamiento, las preocupaciones económicas relacionadas con la salud también afectan el bienestar emocional y el descanso de los pacientes.

El 66,4% de los participantes registró un aumento del estrés asociado con esos gastos. A su vez, el 48,4% manifestó síntomas de ansiedad o depresión vinculados con su condición y las preocupaciones económicas, mientras que el 67,6% reportó dificultades para dormir o insomnio relacionados con los costos y el tratamiento.

Estos datos ponen de relieve la necesidad de contemplar las distintas dimensiones de la enfermedad. El acceso a una atención integral y a tratamientos adecuados resulta importante para mejorar el control de la psoriasis y reducir sus consecuencias en la vida cotidiana.

Las alternativas terapéuticas disponibles permiten adaptar el abordaje a las características y necesidades de cada paciente, de acuerdo con la evaluación de los profesionales de la salud.

Psoriatika 2026: información y acompañamiento para pacientes

En el marco del Día Mundial de la Psoriasis, AEPSO realizó una nueva edición de Psoriatika, su congreso destinado a personas que conviven con la enfermedad psoriásica.

El encuentro propone un espacio de información e intercambio con especialistas sobre distintos aspectos de la condición, con el objetivo de brindar herramientas para comprenderla y afrontar los desafíos que presenta.

Los contenidos de la edición 2026 están disponibles para ver bajo demanda en el sitio oficial: www.psoriatika.com.

La presidenta de AEPSO, Silvia Fernández Barrio, destacó la importancia de generar espacios de acompañamiento y acceso a información respaldada por evidencia científica.

“Como asociación de pacientes, es fundamental generar espacios para comprender cada vez mejor los diferentes aspectos de la enfermedad. Conocerla nos brinda herramientas para enfrentarla”, expresó.

Fernández Barrio agregó que el trabajo conjunto entre pacientes, profesionales médicos, autoridades y prestadores de salud es necesario para afrontar tanto la enfermedad como las dificultades que pueden presentarse durante el acceso a la atención.

En el Día Mundial de la Psoriasis, el llamado de la asociación apunta a fortalecer el diagnóstico, mejorar el acceso a los tratamientos y reconocer que el impacto de esta enfermedad puede ir mucho más allá de las lesiones visibles en la piel.