En el paisaje musical de la ciudad hay un proyecto que ha vuelto a cautivar los oídos de los amantes de la buena música. Proyecto Nativos, reconocido por su habilidad para fusionar estilos y crear experiencias sonoras únicas, ha sorprendido una vez más con su última producción.

Esta vez, el proyecto musical ha decidido explorar las fronteras del pop y el Rhythm and Blues contemporáneo. La reinterpretación de "I'm not the only one" del aclamado músico británico Sam Smith se convierte en un viaje a lugares íntimos, provocando una nostalgia placentera que deja huella en el corazón del oyente.

La voz de María Paz Velázquez, se convierte en el hilo conductor de esta travesía musical. Su capacidad para transmitir emociones y conectar con el público es evidente, y en esta pieza no hace más que armonizar con excelencia al resto de la banda. Cada instrumento destaca en su propia esfera, haciendo gala del buen gusto y la maestría musical que caracteriza a Proyecto Nativos.

La nueva producción, cuidadosamente desarrollada, cuenta con la participación de talentosos músicos: Cacho Quesada en Guitarra/Bajo, Marcelo Wendler en Violín, María Paz Velázquez en Voz, Javier Wagner en Piano/Teclado, e Iván Quesada en Batería. La química entre ellos es palpable, creando una sinergia única que eleva la experiencia auditiva a nuevos niveles.

El video que acompaña esta joya musical es obra de Pablo Cicognini de Santeria Estudio, quien logra capturar la esencia de la canción de manera visualmente impactante. La producción general a cargo de Luciano Mottalli y Oscar Quesada garantiza que cada detalle sea meticulosamente cuidado, desde la composición hasta la presentación final.

Proyecto Nativos no es solo un proyecto musical; es un compromiso y una obligación de seguir explorando, innovando y regalando al público nuevas experiencias sonoras. Cada entrega de este grupo despierta el apetito musical de aquellos con paladares exigentes, dejando claro que están aquí para quedarse y marcar una huella indeleble en el panorama musical local y más allá.