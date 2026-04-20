La propuesta combina música en vivo, danza y diversas expresiones artísticas, en una apuesta que busca fortalecer la identidad cultural y generar un espacio de encuentro.

Una banda con identidad local

Proyecto Nativos está integrado por músicos de la ciudad que vienen consolidando un repertorio propio y versiones de grandes clásicos. La formación incluye a Cacho Quesada en guitarra, Erika Aab y Nicolás Zárate en voces, Javier Wagner en teclado, Walter Hetze en acordeón, Orlando Dabin en bajo y Iván Quesada en batería.

El espectáculo contará además con el trabajo técnico de Lucho Motalli como ingeniero de sonido, junto al aporte de Manuel Rey.

Música, danza y arte en escena

La noche no será solo musical. La propuesta se enriquecerá con la participación de Milena Weiss y Bettina Bootz, quienes presentarán una intervención de danza contemporánea.

También se suman distintos colaboradores que aportan desde otras disciplinas: Cristian Emmanuel en arreglos de percusión, Emiliano Retamar en registro fotográfico, Hugo Seri en caricatura en vivo y Carlson Ezequiel en conducción.

La puesta en escena y el arte visual estarán a cargo de Tato Ferrer y Gloria Albornoz.

Una invitación abierta

Desde la organización destacaron que se trata de una propuesta pensada para todo público, con el objetivo de acercar la música y el arte a la comunidad en un ambiente accesible y familiar.

Con una combinación de rock clásico, expresiones artísticas y talento local, Proyecto Nativos promete una noche distinta en el Salón Municipal, donde la cultura será el punto de encuentro.