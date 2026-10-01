La música vuelve a conectar historias que comenzaron hace casi cuatro décadas. Sergio Musich y Lucho Gareis compartieron parte de ese recorrido en una entrevista con Mariana Rupp, en el programa La Hora Dorada, donde repasaron sus primeros proyectos musicales y contaron cómo surgió Proyecto GATO, la banda que actualmente los encuentra trabajando en nuevas canciones y con la mirada puesta en volver a tocar en vivo.

La historia se remonta a mediados de los años 80. Musich recordó sus primeras experiencias musicales junto a Damián Increpo y su paso por Suena lo Que Pesaba, proyecto en el que también participó Gareis. Antes habían formado otras bandas, entre ellas Hammering.

Con el paso de los años llegó Zona Urbanizada, una propuesta que ambos crearon en 1988 y que marcó otra etapa dentro de su recorrido musical. “Van a ser 40 años”, señalaron durante la charla al repasar una trayectoria atravesada por diferentes formaciones, composiciones y proyectos.

Cómo nació Proyecto GATO

El actual proyecto surgió luego de una etapa de cambios. Musich contó que, después de la experiencia con Zona Urbanizada y ante las dificultades para coincidir con Gareis por cuestiones de tiempo, decidió continuar componiendo y trabajando en nuevas canciones. Así comenzó a reunirse con Nelson Romero, tecladista que participó posteriormente del proyecto. De ese proceso surgieron nuevas composiciones y finalmente un disco.

“Escribí siete canciones”, contó Musich durante la entrevista. Al material nuevo se sumaron además dos canciones que ya habían trabajado con Luis y una composición perteneciente a Family, de 1986, que fue recuperada y adaptada para incorporarla al proyecto actual. El nombre también surgió durante ese proceso. Después de evaluar distintas alternativas, los integrantes terminaron definiendo Proyecto GATO como denominación para la propuesta.

Un sonido con influencia de los 80 y 90

Sergio explicó que el proyecto tiene una fuerte influencia del rock y, particularmente, del heavy metal que forma parte de sus gustos musicales. Sin embargo, la propuesta no busca encasillarse en un único género. La intención fue recuperar parte de la sonoridad de las décadas del 80 y 90 y trasladarla a una producción actual.

“Siempre tratamos de sacar provecho cuando vemos un poquito las cosas antes”, explicó el músico al referirse a la búsqueda sonora y compositiva de la banda.

El material fue producido y grabado con la participación de distintos músicos. Manuel “Cuate” Vena estuvo en guitarra, Cristian Álvarez en batería y Nelson Romero en teclados. En otra etapa de la producción también participó Alejandro Mascardi, quien realizó arreglos de teclados.

La grabación se realizó en Escape of Frequencies, productora vinculada a Lucho Motali, quien también participó del proceso de producción. El trabajo logró además vincularse con una productora española, lo que permitió que el material fuera incorporado a las principales plataformas digitales.

Música nueva y la posibilidad de volver a tocar

Proyecto GATO continúa actualmente con la producción de contenidos audiovisuales y nuevas canciones. Sergio explicó que durante este año estuvo especialmente enfocado en la realización de videos para acompañar el material musical.

La banda también trabaja con la idea de volver a presentarse en vivo. El objetivo es comenzar a organizar una posible salida a escena durante el verano, aunque los propios músicos reconocieron entre risas que el paso del tiempo también impone sus propios ritmos.

“Estamos bastante vagos, estamos grandes, no nos pidan tanto”, bromearon durante la entrevista. Detrás del comentario aparece, sin embargo, una intención concreta: seguir componiendo, ajustar la formación y encontrar la manera de llevar nuevamente Proyecto GATO a un escenario.

Una historia que todavía tiene capítulos por escribir

El encuentro en La Hora Dorada también permitió recuperar una parte de la historia del rock local y de los músicos que atravesaron distintas etapas de la escena durante las últimas cuatro décadas.

Para Sergio y Lucho, la experiencia no parece cerrada. Entre canciones de los años 80, nuevas composiciones, producción digital y la posibilidad de regresar a los escenarios, Proyecto GATO busca darle una nueva vuelta a una historia que comenzó hace mucho tiempo.

Y como quedó planteado durante la entrevista, todavía parece haber espacio para “otra vuelta de tuerca”