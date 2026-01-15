Nacido el 14 de enero de 1943 en la histórica ciudad uruguayense, Próspero fue uno de los cinco hijos de Juan José Bonelli y Nidia Isabel Artusi. Su vínculo con los autos comenzó a forjarse a mediados de la década del 60, cuando inició su trayectoria deportiva en el Turismo “Anexo J”, la categoría sensación de aquellos años, a bordo de un auto Unión.

Muy pronto se convirtió en un referente ineludible de la Fórmula Entrerriana y participó también en la histórica Categoría Ford T, construyendo una carrera marcada por el talento, la pasión y la constancia. En 1970 logró su primera victoria con un auto que había pertenecido a Américo Durando, para luego consolidar su imagen con las recordadas máquinas negras, color que lo identificó durante gran parte de su campaña.

Bonelli fue campeón entrerriano en las temporadas 1973, 1974 y 1977, en una época considerada como la “edad de oro” del automovilismo provincial. A fines de los años 70 decidió alejarse de la actividad competitiva, aunque años más tarde regresó a las pistas, prolongando su vínculo con el automovilismo hasta los umbrales de la década del 90.

Junto a Reynaldo Vaccalluzzo, Bonelli fue uno de los grandes responsables de que el automovilismo se convirtiera, junto al fútbol, en el deporte más popular de Concepción del Uruguay. La rivalidad deportiva entre ambos dividió a la ciudad y marcó a generaciones de aficionados, consolidando una época irrepetible para el automovilismo entrerriano.

Un legado que continúa

El legado de Próspero Bonelli sigue vigente a través de sus hijos. Nicolás Bonelli es actualmente piloto del Turismo Carretera, la categoría más importante del automovilismo argentino, mientras que Próspero Bonelli (Pope), también ex piloto de TC, se desempeña como su mecánico, formando una dupla familiar que mantiene viva la pasión por los fierros.

En 2025, Bonelli volvió a ser noticia por su acompañamiento a los alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 3 “Miguel Ángel Marsiglia”, quienes participaron del Desafío “Eco YPF” con dos autos eléctricos de emisión cero. Los vehículos fueron diseñados como homenaje a los referentes de la Fórmula 5 Entrerriana: Próspero Bonelli y Reynaldo Vaccalluzzo. En ese marco, el histórico piloto asesoró y alentó a los estudiantes, transmitiendo su experiencia y valores.

Ciudadano Ilustre

El reconocimiento institucional llegó en junio de 2023, cuando Próspero César Bonelli y Reynaldo Vaccalluzzo fueron declarados Ciudadanos Ilustres de Concepción del Uruguay. La ceremonia se realizó el jueves 22 de junio en el Auditorio Municipal “Arturo Umberto Illia”, y el intendente Martín Oliva fue quien entregó las distinciones. En el caso de Vaccalluzzo, fallecido en diciembre de 2009, el reconocimiento fue recibido por su familia.

A sus 82 años, Próspero Bonelli sigue siendo una referencia viva del automovilismo entrerriano, no solo por sus títulos y victorias, sino por el respeto, la admiración y el legado que dejó en cada pista y en cada generación que aprendió a amar el deporte motor gracias a su historia.