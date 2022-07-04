El Gobierno de la provincia de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura, pone en marcha una iniciativa cultural gratuita y diversa para disfrutar durante las próximas vacaciones de invierno. La programación permitirá a los diferentes públicos vivir nuevas experiencias en contacto con la cultura.

Centros culturales provinciales de puertas abiertas a las infancias

El centro cultural y de convenciones La Vieja Usina, ubicado en la capital entrerriana, realizará una nueva edición del Ciclo «No te aburras, gurí. Vacaciones de invierno». Tendrá lugar los días: domingo 10, viernes 15, sábado 16, domingo 17, viernes 22 y sábado 23; de 15 a 18hs con una programación específica y actividades lúdicas para las infancias que incluirán: “¿Huleamos?” Juegos dinámicos grupales con el juguete malabar Hula; juegos con canciones populares; encuentros para bailar ritmos urbanos; y juegos con música y tecnología. En La Vieja Usina las familias podrán disfrutar también de un taller de música corporal, taller de susurradores y radioteatro. Todos los días de la programación habrá instalaciones para jugar y encontrarse en la vereda.

Por su parte la Casa de la Cultura de Entre Ríos, llevará adelante la iniciativa “Vacaciones de invierno musicales” del 12 al 21 de julio. Consistirá en la realización de espectáculos escénicos musicales, talleres y juegos para las infancias. Las actividades iniciarán a las 15hs en la casona ubicada en 9 de julio y Carbó de Paraná. Participarán: Eureka en Bandada, Palmito Encamino y Los Buenos Paraná, El Velero Mágico, Silvina López, Los Tinguiritas, y No se salva de la conga.

Museos provinciales de la costa del Uruguay

El Museo Provincial de Dibujo y Grabado Artemio Alisio, ubicado en la ciudad de Concepción del Uruguay expondrá una muestra denominada «Historia Visual. Muestra de artistas en la Memoria. Homenaje a Concepción del Uruguay”. Habrá dibujos, grabados y fotografías. Se trata de una muestra patrimonial en homenaje a la ciudad por su aniversario. Se reunirán obras de Eduardo Silva, Hilda Jhonston, Artemio Alisio, Mariela Suarez, Luis Héctor Cerrudo, Jose Troncoso, Linarez Cardozo, Fabrizio Benavidez, Scolamieri Berthet, Mario Soria, Carlos Esquivo, César Schepens, entre otros y otras.

El Museo Provincial y Monumento Histórico Nacional Molino Forclaz (Colón) se suma este año abriendo el Sector Didáctico Cultural del Museo. Allí, a partir de esta temporada, las y los visitantes podrán manipular y realizar juegos didácticos sobre la historia del Molino. La actividad central de este invierno será la presentación del nuevo libro de cuento para colorear con la historia de la institución y de la comunidad de colonos.

Búsqueda del tesoro

El Museo de Casa de Gobierno, junto a la Biblioteca Provincial y al Archivo Histórico se proponen este invierno jugar y aprender sobre historia de Entre Ríos. Las y los visitantes tendrán que buscar y encontrar los misterios y secretos de las tres instituciones a través de una serie de pistas que aluden a objetos.

Actividades para las infancias y juventudes

En el Archivo Histórico Provincial en Paraná se realizarán también actividades en simultáneo.

“Jugamos con las historietas”, propone conocer la colección de historietas D´artagnan, Tony, Mafalda, Nippur de Lagash, entre otras. Se entregarán copias de las historietas para que se completen diálogos, para que las y los pequeños se animen a crear un personaje inventado.

La actividad “Cartas” estará destinada a jóvenes. Quienes participen recibirán copias de cartas de la época de Urquiza para conocer otras formas de comunicación con tinta, papel y pluma. El propósito es la experiencia de escribir como hace un siglo atrás.

En la Biblioteca Provincial, por su parte, se realizará una exposición de ejemplares de diarios y revistas de los años ’70 y ’80. En la muestra se encontrarán manuales escolares y libros de cuentos, para que chicos y grandes puedan comprender y recordar cómo las personas se entretenían e informaban antes de internet.

La Editorial de la provincia de Entre Ríos, ha programado una actividad territorial para el 14 de julio en la mañana. Se trata de una lectura en la ciudad de Federal. Habrá narraciones destinadas a niñas y niños, y entrega de donaciones de libros a las instituciones educativas y bibliotecas.

Además, en Paraná se realizará un Taller de dibujo y escritura en la sede de la Editorial. En ese espacio se desarrollará un taller de poemas y dibujos destinado a niños y niñas para fomentar creaciones sobre Entre Ríos con clave ecológica. Estará a cargo de Fernanda Álvarez (letras) y Carla Brugo (artes visuales). Esta iniciativa es la primera etapa de un proyecto en coproducción con el Museo de Bellas Artes que se proyecta para este año.

Taller y dibujo y narrativa en el Museo de Bellas Artes

Taller de animación en stop motion y encuentro de dibujo y narrativa serán las propuestas del Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez en Paraná.

El Taller de animación estará a cargo de Marina Lisasuain; y se realizará el miércoles 13 y jueves 14 de julio de 15.30 a 18hs. También se realizará un encuentro de Dibujo y narrativa en torno al libro «Los Soles de mi abuela Gloria» de Mercedes Daneri, el 20 de julio a las 15:30hs. Facilitarán el encuentro Mercedes Daneri y Jaimo.

Dibujos y exploración en el Serrano

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Antonio Serrano” de la ciudad de Paraná llevará a cabo tres actividades: “Entre Ríos, entre ciencias” se trata de un recorrido por cuatro estaciones para descubrir el patrimonio desde las perspectivas de las distintas ciencias.

Sábados y domingos tendrá lugar “Exploradores en el Museo” donde se propone a las y los visitantes una búsqueda y exploración de información en el Museo a través de cartas coleccionables.

“Ilustraciencia” será otra de las iniciativas del Serrano: postas con información y dibujos para colorear en las diferentes salas del Museo. La temática será la flora y la fauna entrerriana.

Leguizamón: patrimonio urbano, juguetes y personajes históricos

El Museo Histórico Provincial “Martiniano Leguizamón”, en Paraná, propondrá actividades especiales denominadas “¿Querés jugar conmigo? Muestra de juegos y juguetes”; “Ciudad Revelada. Muestra temporaria”; y “Visitas guiadas con Ilustres Personajes”. La primera trata de una exposición de juguetes antiguos y propuesta de juegos de época. En Ciudad Revelada se puede redescubrir el patrimonio histórico y cultural de Paraná, usando el celular y escaneando el código QR. En la actividad junto a los personajes ilustres La Delfina, el General Urquiza, Doña Gregoria Pérez y el General Belgrano sorprenderán a los visitantes en su recorrido por las salas.

Museo de Casa de Gobierno, un viaje en el tiempo

En el Museo de la Casa Gris, que se encuentra cumpliendo seis años de existencia, estarán a disposición de los visitantes con actividades y juegos.

Museo Evita

Cuentos para las infancias narrados por integrantes del Club de Narradores del Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Universidad Nacional de Entre Ríos será la primera actividad del Museo Hogar Escuela Eva Perón para estas vacaciones. También habrá un espectáculo de serenatas y payadores populares, con chocolatada para el público infantil. Finalmente, tendrá lugar la Tarde de Chocobarrileteada, una jornada de taller para construir barriletes y compartir un chocolate entre las y los más pequeños.