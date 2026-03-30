La iniciativa es impulsada por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, quienes plantean la necesidad de avanzar hacia una “igualdad tributaria para proteínas”.

El proyecto propone incorporar a los huevos frescos y ovoproductos dentro de la normativa vigente que ya contempla una alícuota reducida para carnes de pollo, conejos, porcinos, camélidos y caprinos. De esta manera, se busca incluir tanto el huevo en su estado natural como sus derivados industriales —como huevo líquido, yema o albúmina en distintas presentaciones— dentro del esquema del 10,5%.

En los fundamentos de la propuesta, los legisladores recuerdan que la Ley 27.430 introdujo modificaciones en el régimen del IVA, reduciendo la carga impositiva sobre diversas carnes con el fin de igualarlas con la carne bovina. Sin embargo, señalan que en ese proceso no se incluyó al huevo, pese a tratarse de una de las principales fuentes de proteína en la dieta.

“El objetivo de aquella reforma fue equiparar tributariamente las principales proteínas, pero quedó pendiente el caso del huevo y sus subproductos”, argumentaron.

Asimismo, destacaron datos del “Informe Productivo 2025” de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas, que reflejan la importancia del sector: durante el último año se produjeron 18.970 millones de huevos en el país, un 8,82% más que el período anterior. El consumo per cápita alcanzó los 398 huevos por persona al año, posicionando a Argentina entre los países con mayor consumo a nivel mundial.

Los autores del proyecto subrayan que el huevo es “un alimento muy balanceado y de alta calidad nutricional”, fundamental en la dieta de niños, jóvenes y adultos. En ese sentido, consideran que la reducción del IVA permitiría mejorar su accesibilidad y competitividad dentro de la canasta básica.

Finalmente, sostienen que la medida contribuiría a generar condiciones más equitativas para el sector productivo, promoviendo el consumo de alimentos esenciales y fortaleciendo la cadena avícola en el país.