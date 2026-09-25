El teatro será este sábado una puerta para hablar de salud mental, vínculos y búsqueda de sentido. A las 20:30, en el Salón Municipal de Crespo, se presentará Prohibido irse en primavera, una adaptación de la obra Prohibido suicidarse en primavera, del dramaturgo español Alejandro Casona.

La propuesta es dirigida por Micaela Isaac Ojeda y cuenta con Lucas Kapp entre los integrantes del elenco. Se trata de un proyecto independiente que comenzó a gestarse a fines del año pasado y que desde febrero mantiene un proceso sostenido de ensayos.

La obra llega además durante septiembre, mes en el que se refuerzan las acciones de prevención del suicidio, aunque para sus realizadores el tema requiere ser abordado durante todo el año.

Una obra escrita en 1937 que vuelve a dialogar con el presente

Casona escribió la obra en 1937. Isaac Ojeda contó en La Hora Dorada, programa conducido por Mariana Rupp, que conoció el texto durante su adolescencia y que la manera directa, pero cuidada, con la que aborda el suicidio fue uno de los motivos que la llevó a elegirlo para este proyecto.

“Es una obra que habla del suicidio de una manera explícita, sincera, pero también cuidada”, explicó la directora.

La historia transcurre en una institución denominada “la casa del suicida”, dirigida por la doctora Roda y su asistente Hans. Allí llegan personas atravesadas por diferentes situaciones de sufrimiento.

La trama cambia con la llegada de dos periodistas que ingresan al lugar por error. A partir de ese momento comienzan a relacionarse con quienes viven allí y a poner en discusión algunas de las preguntas y estructuras que sostienen el funcionamiento de la casa.

Según explicó Kapp, la historia combina momentos dramáticos con situaciones de humor y plantea interrogantes sobre la vida, las decisiones personales y aquello que puede darle sentido a la existencia.

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Una adaptación pensada desde Argentina

Uno de los principales trabajos de la puesta fue adaptar el texto original al contexto local.

Isaac Ojeda explicó que modificó especialmente el vocabulario y algunas expresiones propias del castellano utilizado en España en la década de 1930. La adaptación propone imaginar la historia en Argentina, entre finales de los años 60 y comienzos de los 70, buscando trasladar el clima social de la obra a otro contexto.

También se introdujeron modificaciones en algunos personajes. Entre ellas, la directora decidió convertir en mujer al personaje que originalmente era el médico responsable de la institución.

El título también fue modificado. La obra original se denomina Prohibido suicidarse en primavera, mientras que esta versión local se presenta como ** Prohibido irse en primavera **.

La elección, explicó la directora, busca conservar el tratamiento directo de la temática pero acercar la propuesta al público desde un título que genere intriga.

El teatro como espacio para hablar

La propuesta también nació de experiencias anteriores del grupo.

El año pasado, Isaac Ojeda y Kapp participaron de una obra vinculada con el bullying y el suicidio adolescente, que tuvo más de 15 funciones. La recepción de aquella experiencia y la necesidad de continuar hablando sobre estas problemáticas fueron algunos de los motivos que impulsaron el nuevo proyecto.

Para esta puesta se conformó un elenco de 10 actores, con edades que van desde los 16 hasta los 60 años.

La directora relató que, al compartir con el elenco la temática de la obra, comenzaron a aparecer experiencias personales relacionadas con el suicidio, la salud mental y la depresión.

“El arte, como el teatro en este caso, es una plataforma donde tenemos hasta la responsabilidad de tocar ciertos temas”, sostuvo Isaac Ojeda.

El proyecto comenzó a trabajarse en diciembre, tuvo una pausa durante enero y retomó los ensayos en febrero.

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Más de ocho meses de trabajo

La puesta demandó más de ocho meses de preparación y reunió a 12 personas en el proyecto, entre actores, dirección y el trabajo de diseño gráfico.

Kapp destacó también el trabajo actoral y la posibilidad de presentar en Crespo una producción independiente con una propuesta de larga duración.

La función tendrá una duración aproximada de dos horas y 15 minutos, con un intervalo de 10 minutos. Durante la pausa habrá café, té y algunas opciones para compartir.

“Una obra de teatro puede ayudarte a hablar de lo que te pasa”

Durante la entrevista, los protagonistas fueron invitados a mencionar razones para acercarse a la función.

Entre los motivos señalados aparecieron la temática, el trabajo del elenco, la producción independiente y la posibilidad de acompañar a artistas locales.

Isaac Ojeda agregó una razón vinculada directamente con el sentido que busca darle a la propuesta: “Quizás una obra de teatro es lo que te ayude a hablar de lo que te pasa”.

La intención, explicó, es que el espectáculo pueda trascender la función y abrir conversaciones en torno a una problemática que atraviesa a distintas generaciones.

Cuándo y dónde verla

Prohibido irse en primavera se presentará este sábado 26 de septiembre, a las 20:30, en el Salón Municipal de Crespo.

Las entradas tienen un valor de $12.000 anticipadas y también estarán disponibles el día de la función. Se pueden adquirir a través de integrantes del elenco.

La obra cuenta además con presencia en Instagram bajo el nombre @prohibidoenprimavera.crespo, donde se difunde información sobre la propuesta.

La invitación de sus realizadores es a encontrarse con el teatro local y, a partir de una historia escrita hace casi nueve décadas, abrir un espacio para hablar, escuchar y reflexionar sobre aquello que muchas veces cuesta poner en palabras.