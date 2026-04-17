El acuerdo que apuesta por fortalecer la inserción internacional de la avicultura de postura, firmado el pasado 10 de abril, involucra a la Cámara de Avicultores de Córdoba, las asociaciones bonaerenses Apasur y Avimars (de Mar del Plata y General Pirán), y a la empresa Tecnovo SA, que será la encargada de procesar y exportar el producto.

Se trata del primer convenio de este tipo entre productores y una planta industrializadora bajo un esquema coordinado, que busca garantizar volumen y continuidad en los envíos. El huevo será procesado en formato polvo y tendrá como destino exclusivo la exportación.

Un modelo asociativo para ganar escala

El acuerdo contempla la exportación de aproximadamente 5.000 cajones mensuales, lo que equivale a unos 1,8 millones de huevos por mes. La operatoria ya comenzó y las primeras entregas se realizaron esta semana en la planta de Tecnovo, ubicada en el Parque Industrial de Crespo.

Los envíos estarán destinados a mercados como Japón y Rusia, dos destinos con demanda sostenida de productos industrializados.

La distribución del volumen responde a la capacidad productiva de cada región: Apasur aporta el 45%, Avimars el 20% y Córdoba el 35%. Desde el sector destacan que la clave del esquema radica en la articulación entre productores, cámaras e industria.

“La importancia no está tanto en el volumen inicial, sino en la construcción de un canal comercial. Sin coordinación, este tipo de negocios es inviable”, coinciden referentes de la actividad.

Una salida frente a la sobreoferta

Para los productores cordobeses, el acuerdo representa una oportunidad estratégica en un contexto donde el mercado interno muestra signos de saturación.

El presidente de la Cámara de Avicultores de Córdoba, Juan Carlos Ghibaudo, señaló que la exportación permite diversificar destinos y generar mayor previsibilidad, además de canalizar posibles excedentes productivos.

En este sentido, la apertura de mercados externos aparece como una herramienta clave para reducir la dependencia del consumo interno, que actualmente absorbe la mayor parte de la producción.

Valor agregado y proyección a futuro

Uno de los pilares del proyecto es la industrialización del huevo en formato polvo, lo que mejora su vida útil, facilita la logística y amplía las posibilidades de comercialización.

El contexto internacional también juega a favor: el precio del huevo en polvo se mantiene en niveles atractivos, impulsado en parte por el impacto de la influenza aviar en distintos países productores.

Sin embargo, el esquema implica una apuesta a mediano plazo. En muchos casos, los productores resignan parte de la rentabilidad inmediata —ya que el valor del producto industrializado puede ser menor al del mercado interno— a cambio de consolidar un canal exportador estable.

Por su parte, la industria asume el compromiso de garantizar la compra de materia prima mediante contratos que aseguren volumen y continuidad.

Un sector que busca integrarse

El acuerdo también pone de relieve uno de los principales desafíos de la avicultura de postura en Argentina: su alto grado de atomización.

A diferencia de otros países con estructuras productivas más concentradas, el sector local está compuesto por numerosos productores independientes, lo que dificulta alcanzar escala y competir en mercados internacionales.

En este escenario, la articulación entre actores aparece como una estrategia clave para potenciar la competitividad y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para la cadena avícola.