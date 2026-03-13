El reclamo surge luego de que Argentina perdiera por tercera vez su estatus sanitario ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), tras la detección de casos en establecimientos comerciales ubicados en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Desde la entidad señalaron que la estrategia vigente de no aplicar vacunación preventiva ha quedado desactualizada frente al avance de la enfermedad y advierten que la situación coloca en una posición crítica a los productores primarios.

Producción en riesgo

Según CAPIA, la actual política sanitaria expone a gran parte del sector avícola. La cámara remarcó que el 94,75% de la producción nacional de huevos y productos avícolas está destinada al mercado interno, mientras que apenas el 5,25% corresponde a exportaciones de productos frescos.

En ese sentido, sostienen que se está poniendo en riesgo la estabilidad de casi toda la producción nacional para preservar una cuota relativamente pequeña del comercio exterior.

Desde la entidad también señalaron que numerosos países ya aplican estrategias de vacunación. Entre ellos mencionaron a naciones de la Unión Europea, América y potencias como China, que han optado por inmunizar a sus aves como medida preventiva frente a la enfermedad.

La vulnerabilidad del sector de huevos

CAPIA advirtió que el sector de producción de huevos presenta un nivel de vulnerabilidad particularmente alto frente a la influenza aviar. A diferencia de la industria del pollo de engorde, la producción de gallinas ponedoras implica ciclos productivos más largos y una fuerte concentración de capital.

De acuerdo con los protocolos sanitarios vigentes del SENASA, ante la detección de un brote en una granja se debe proceder al sacrificio total de las aves, lo que implica la pérdida completa del capital productivo.

Además, desde el sector remarcan que estas situaciones no contemplan actualmente indemnizaciones para los productores, lo que puede derivar en cierres de establecimientos y pérdida de puestos de trabajo.

El presidente ejecutivo de CAPIA, Javier Prida, expresó la preocupación del sector frente a este escenario.

“No estamos vacunando, y al tener influenza aviar nos cierran los mercados. Y si vacunamos, nos cierran los mercados por vacunar. ¿No vale la pena vacunar y listo? El productor y los trabajadores de una granja que tiene influenza aviar hoy quedan en la calle”, afirmó.

Propuesta de regionalización

Frente a esta situación, CAPIA propone que el Estado nacional avance en un esquema de vacunación para aves de ciclo largo, especialmente las gallinas ponedoras.

El modelo planteado por la entidad contempla dos ejes principales:

Vacunar masivamente para proteger el rodeo nacional de gallinas ponedoras y asegurar el abastecimiento interno de huevos.

para proteger el rodeo nacional de gallinas ponedoras y asegurar el abastecimiento interno de huevos. Negociar protocolos sanitarios específicos con los países compradores para exportar únicamente desde granjas certificadas como no vacunadas.

Desde la cámara sostienen que este sistema permitiría proteger la producción local sin resignar mercados externos.

Finalmente, Prida subrayó la necesidad de tomar decisiones urgentes para proteger al sector.