** No sé si a usted le pasa, pero uno se cruza con Creíque y lo escucha murmurar que lo están queriendo joder. Más adelante, por la misma vereda o a la vuelta, o en otro lugar, Penseque, pedaleando la cuesta en sentido contrario, va mascullando que lo están queriendo joder. Como tengo la misma sensación que ambos, tiro líneas, los indago, después de todo me siento parte de esa cofradía, cada uno desde su lugar particular.

** Descubro que Creíque está convencido de que es Penseque quien lo quiere joder, y Penseque no duda de que es Creíque el mentor de todos sus males. Cada cual lo ve como quiere verlo, con anteojeras o sin ellas; yo creo que nos están jodiendo a todos desde un lugar donde reinan complicidades y códigos que desconocemos o queremos desconocer. Y como no lo tenemos claro, desconfiamos.

Todo se resolvería si además esta revolución comunicacional nos concediera la facultad de adivinar o leer intenciones. Ocurre algo grave y nos enteramos por las noticias pero ¿cómo saber si detrás de ello se juegan intereses espurios o sanos? Bueno, desde hace unos años, además de intereses también se juegan odios y rencores.