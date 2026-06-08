Con una inflación acumulada de 1,2% hasta junio, el presidente Luis Arce aseguró que Bolivia tiene “la inflación más baja”, logro que atribuyó a su modelo económico en momentos en que el aumento en el costo de vida castiga a muchos países del continente.

“Pese a la crisis internacional Bolivia es el país con más estabilidad de precios en Sudamérica. Tenemos la inflación más baja del continente. La aplicación de nuestro modelo económico nos permite ser nuevamente ejemplo de manejo económico en la región”, tuiteó el mandatario el lunes.

Según el cuadro que acompaña su mensaje, Ecuador tiene una inflación de 2,2% a junio; Perú 4,4%; Brasil 4,8%; Paraguay y Uruguay 6% cada uno; Chile 6,1%; Colombia 6,5%; Venezuela 23,9% y Argentina 29,3%.

Bolivia ha tenido baja inflación por más de una década y la tasa anual más alta se registró en 2008, cuando alcanzó 11,8% respecto del año anterior.

Pero según los expertos esto se debe al cambio fijo con el dólar que se mantiene desde hace 11 años y al subsidio a los combustibles y algunos alimentos básicos como la harina.

“Mientras la inflación se dispara en países vecinos, los productos llegan más baratos y eso ayuda a mantener una inflación baja debido al tipo de cambio fijo. La inflación también es baja por los enormes subsidios. No son malos, pero no son sostenibles y el costo hasta ahora ha sido una caída de las reservas de 15.000 millones de dólares en 2014 a 4.600 millones actuales”, dijo el economista y profesor universitario Gonzalo Chávez.

Tras la pandemia Bolivia se ha visto beneficiada por un aumento en los precios de los minerales, pero los economistas dicen que la economía se ha precarizado con un informalidad superior al 80%.