María Grande- El sábado por la noche se realizó la presentación del libro «Tanguito Montielero, la música de mi pueblo», de la escritora Marcial Müller. El evento fue organizado por el Gobierno de María Grande, junto a la Peña Tarragosera y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

En el Predio de la Terminal de Ómnibus, la autora contó sobre su obra y luego deleitó con un show. “Esta obra fue declarada por el Gobierno de María Grande de ‘Interés Municipal’ en reconocimiento a su importancia y valor en la divulgación y promoción de este género que ha dejado rastros en nuestra gente y nuestra historia”, indicaron desde el municipio.

A lo largo de la noche, además se presentaron los siguientes artistas: Alcides Müller, Miriam Gutiérrez, Mateo Gutiérrez, José Bulos, Romina Cáceres y Mauro Bily Gorosito.