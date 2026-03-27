El libro inaugura la colección “Álveo”, una nueva serie editorial que busca consolidarse como un espacio para las escrituras contemporáneas entrerrianas, con especial énfasis en producciones vinculadas a la historia, la geografía, el pensamiento y las ciencias sociales y humanas.

El nombre de la colección remite a la idea de cauce, de recorrido, como una metáfora de las escrituras que se nutren del territorio y, al mismo tiempo, lo proyectan hacia nuevos diálogos. En ese sentido, “Álveo” se plantea como una propuesta que articula lo emergente con las tradiciones, recuperando herencias, pero también interrogando silencios y rupturas.

Cada publicación se concibe como parte de una política de archivo en tiempo presente, orientada a registrar y difundir la producción intelectual y creativa más reciente de Entre Ríos, fortaleciendo así la identidad cultural de la provincia.

En “San Carlos, un castillo de leyenda”, Romani reconstruye la historia de un sitio emblemático ubicado frente al Salto Chico del río Uruguay, donde se levanta una singular construcción que forma parte del patrimonio entrerriano. A través de una mirada que entrelaza investigación y narrativa, el autor aborda tanto los materiales que dieron origen a la obra como las historias de quienes la habitaron a lo largo del tiempo.

El libro también explora los distintos usos, períodos de abandono y resignificaciones del lugar, permitiendo comprender su relevancia dentro de la historia provincial, así como los vínculos culturales que conectan a Entre Ríos con Francia y con otros escenarios del mundo.

Desde la editorial informaron que la atención al público se realiza de lunes a viernes, en los horarios de 7 a 13 y de 16 a 20, invitando a lectores y lectoras a acercarse para conocer esta nueva propuesta que conjuga literatura, historia y territorio.