Crespo– Los días 25 y 26 de mayo se realizará en el predio de El Castillo, el tercer Encuentro Multimarcas Crespo al Piso, de la mano de Crazy Cat con la cuarta fecha de la competencia de sonido Audio Car.

Participarán autos de distintos puntos del país, clásicos, tuning, motos pisteras, hot rot.

La inscripción es de $ 200 por vehículo y por categoría; a partir de la tercera inscripción el costo es de $ 100 por vehículo y categoría.

Las actividades comenzarán el sábado 25 a las 14 y el domingo 26 a las 8:30.

La entrada será de $ 150, menores de 15 años, gratis.