El Ministerio de Capital Humano presentó este martes los resultados de la Prueba Aprender 2024, una evaluación nacional que midió los aprendizajes de 379.050 estudiantes de 5º y 6º año de secundaria en todo el país. Los datos son alarmantes: apenas el 14,2% logró un nivel satisfactorio en Matemática, mientras que el 58% lo consiguió en Lengua, evidenciando una brecha educativa que se arrastra desde hace años.

La evaluación, realizada el 24 de octubre con una cobertura del 96,6% de las escuelas, mostró que el 54,6% de los alumnos se ubica por debajo del nivel básico en Matemática, y solo un 31,2% alcanza el nivel básico. Peor aún: ningún estudiante llegó al nivel avanzado, un indicador que no se registra desde 2013 y que refleja un deterioro progresivo en la enseñanza de esta disciplina.

Una crisis que requiere acciones urgentes

En diálogo con Agencia Noticias Argentinas, Carlos Torrendell, secretario de Educación nacional, admitió la gravedad del panorama: "Veníamos trabajando desde fines del año pasado en mejorar la enseñanza de la Matemática. Estos resultados confirman que necesitamos un cambio profundo".

El funcionario comparó el aprendizaje matemático con el dominio de un idioma: "La Matemática es una lengua con mayor nivel de abstracción. Su enseñanza requiere una formación sólida, tanto en estudiantes como en docentes".

Torrendell aclaró que las evaluaciones por sí solas no solucionan el problema: "Un chequeo médico no sirve si no actuamos sobre los resultados. Cada escuela tendrá sus datos desagregados para diseñar estrategias específicas".

Factores que influyen en el bajo rendimiento

El informe identificó tres variables clave en el desempeño académico:

Nivel socioeconómico: Los estudiantes de contextos más vulnerables, incluso con buenos hábitos de estudio, no logran equiparar los resultados de los sectores favorecidos.

Trayectoria escolar: Los alumnos sin repitencias ni sobreedad obtuvieron mejores calificaciones.

Horas de estudio: Quienes dedicaron más de 5 horas semanales a repasar antes de la prueba rindieron mejor.

Florencia Sourrouille, de la Dirección Nacional de Análisis Estratégico de Datos, advirtió: "El nivel inicial es clave, pero también debemos preguntarnos por la calidad de la oferta educativa en los sectores más postergados".

Participación récord y otros hallazgos

Pese a los malos resultados, la prueba tuvo una participación del 70,2%, la más alta desde 2016, con solo un 2,9% de alumnos presentes pero no comprometidos. Además:

Tecnología y riesgos: Un 20% de los estudiantes admitió participar en apuestas en línea (30% entre varones), y muchos no regulan su uso de pantallas.

Cobertura nacional: Todas las provincias superaron el 90% de escuelas evaluadas, excepto Neuquén (62%).

Más estudiantes en secundaria: La matrícula creció en 100.000 alumnos entre 2016 y 2024, lo que refleja mejor retención.

Tres ejes para la transformación educativa

Torrendell anunció que la política educativa se basará en:

Alfabetización (prioridad en Lengua y Matemática).

Inteligencia Artificial (como herramienta pedagógica y de análisis de datos).

Reforma del modelo secundario: "El formato tradicional, con materias fragmentadas, deja afuera a quienes no tienen apoyo en sus hogares", explicó.

Magdalena Benvenuto, de la Dirección Nacional de Evaluación, agregó: "La educación digital no es solo acceso a tecnología, sino formación en su uso responsable".

¿Es posible revertir la tendencia?

Las autoridades insisten en que con políticas focalizadas, más recursos y compromiso docente, se puede mejorar. Pero el tiempo apremia: los resultados de la próxima prueba dirán si las medidas implementadas logran cambiar una realidad que, por ahora, sigue en rojo.