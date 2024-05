En una reciente declaración, el doctor Marcelo Peretta, farmacéutico y bioquímico de la Universidad de Buenos Aires y titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), subrayó la importancia de asegurar la efectividad y seguridad de cualquier vacuna antes de su aprobación. "Antes de aprobar una vacuna, hay que estudiarla lo suficiente para confirmar su efectividad y seguridad. Las autoridades deben evitar que la inyección contra el dengue produzca coágulos, inflamación del corazón, parálisis muscular y los demás efectos adversos graves que tuvieron las vacunas COVID", afirmó Peretta.

Demanda millonaria contra AstraZeneca

En el marco de estas preocupaciones, una mujer cordobesa ha presentado la primera demanda contra el Estado argentino y el laboratorio AstraZeneca, reclamando 90 millones de pesos. La demandante sostiene que padece el Síndrome de Guillain Barré, una grave condición que provoca parálisis, tras haber recibido la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. Esta acción legal coincide con la reciente decisión de AstraZeneca de retirar su vacuna Vaxzervria del mercado europeo, alegando motivos comerciales, aunque las sospechas sobre la seguridad de la vacuna persisten debido a una demanda colectiva en el Reino Unido por 51 muertes relacionadas con trombosis y miocarditis.

Reflexiones sobre la seguridad de las vacunas

Peretta ha manifestado su escepticismo respecto a la seguridad de las vacunas COVID-19, afirmando que la aplicación masiva y la baja incidencia de efectos adversos reportados no son garantía de efectividad. "Que se aplicaran millones de dosis y se denunciaran pocos efectos adversos no significa que las vacunas contra el COVID fueran efectivas, porque no sabemos si la protección fue de la vacuna o de la inmunidad natural o adquirida propia de los pacientes", señaló.

El experto destaca que la seguridad de una vacuna se mide por la ausencia de efectos adversos graves. "Hay cientos de medicamentos que aparecieron como soluciones a problemas de salud y terminaron retirados del mercado por su peligrosidad", advirtió.

Balance riesgo/beneficio en nuevos fármacos

El doctor Peretta enfatiza la necesidad de un balance adecuado entre riesgo y beneficio para la aprobación de cualquier nuevo fármaco. "Los sanitaristas y farmacólogos sabemos del balance riesgo/beneficio que debe regir a todo nuevo fármaco: tiene que curar sin hacer daño y si daña no puede aprobarse por más que cure", afirmó. Según Peretta, la demanda cordobesa es solo el comienzo de una serie de acciones legales contra funcionarios y laboratorios que aprobaron y comercializaron vacunas sin los requisitos de seguridad necesarios.

Advertencias sobre la vacuna contra el dengue

El SAFYB también ha emitido una advertencia sobre la posible aplicación masiva de una vacuna contra el dengue sin los estudios suficientes. La Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) ha confirmado la falta de datos sobre la efectividad y seguridad de campañas reactivas con la vacuna del dengue. "Al Dengue primero hay que atacarlo con higiene, fumigación, descacharreo, agua potable, buena alimentación y, si hace falta, paracetamol, pero no con una vacuna insegura por el solo hecho de apurar los tiempos y aprovechar una oportunidad de negocio", finalizó el SAFYB.

Conclusión

El llamado de Peretta y el SAFYB subraya la necesidad de prudencia y exhaustividad en los estudios de seguridad y efectividad de nuevas vacunas, priorizando siempre la salud pública sobre intereses comerciales. Con demandas legales en aumento y cuestionamientos sobre la seguridad de las vacunas COVID-19, la lección parece clara: no se debe comprometer la seguridad en la búsqueda de soluciones rápidas a problemas de salud pública.