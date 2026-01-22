En diálogo con el programa Crespo en Vivo, que se emite por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, el farmacéutico Juan José Álvarez brindó precisiones sobre el virus, su forma de contagio y las medidas de prevención ante la aparición de los primeros síntomas.

Álvarez explicó que se trata de una cepa altamente contagiosa, cuyo mecanismo de transmisión es similar al de otras gripes: a través del estornudo, el contacto cercano y las secreciones respiratorias. “Actúa como una gripe común, pero con mayor facilidad de contagio”, señaló.

En relación a la vacunación, aclaró que actualmente se utilizan las vacunas antigripales habituales, que, si bien no están diseñadas específicamente para esta cepa, ayudan a reducir considerablemente la gravedad de los cuadros, especialmente en personas de riesgo. “Lo importante es inmunizarse todos los años y mantener los cuidados básicos”, remarcó.

Entre las principales recomendaciones, el farmacéutico destacó:

Evitar el contacto estrecho si se presentan síntomas gripales

Usar barbijo en caso de estar enfermo

Lavarse frecuentemente las manos

Aislarse ante la aparición de fiebre, tos o malestar general

Consultado sobre el movimiento en farmacias, Álvarez indicó que durante este verano se registró una alta demanda de antigripales, algo poco habitual para esta época del año. “Se vende mucho paracetamol, jarabes para la tos, descongestivos e ibuprofeno. Hoy la gripe y el COVID circulan durante todo el año”, explicó.

Finalmente, llamó a no generar alarma, pero sí a mantener la prevención y la consulta médica ante síntomas persistentes. “No hay que asustarse, pero sí cuidarse. Los cuidados mínimos siguen siendo la mejor herramienta”, concluyó.