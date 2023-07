El Ministerio de Educación de la Nación publicó los resultados de la Prueba Aprender 2022 para el nivel secundario. Las pruebas son una evaluación censal llevada a cabo en estudiantes de quinto año de todas las modalidades de escuelas secundarias. Los datos revelan una caída significativa en los niveles de aprendizaje en comparación con los resultados obtenidos en 2019.

Puede interesarte





En el área de Matemática, se observó una disminución de 10 puntos porcentuales en los aprendizajes, con un 83% de los estudiantes ubicados en los niveles de menor desempeño, es decir, aquellos que no lograron adquirir las capacidades mínimas esperadas para su año escolar. En 2019, este porcentaje era del 73%.



Cabe destacar que sólo aquellos que alcanzan el nivel satisfactorio, lograron demostrar los conocimientos mínimos requeridos para el nivel que están cursando. Sólo lograron certificar todos los saberes esperados para quinto año 1 de cada mil estudiantes.



En cuanto a Lengua, cuatro de cada 10 estudiantes no lograron adquirir las capacidades mínimas esperadas para su año escolar, situándose en el grupo de menor desempeño. Solo el 14,3% de los estudiantes logró el nivel avanzado en esta área.



Los resultados, respecto del Nivel Socioeconómico (NSE) reflejaron que los estudiantes de menores recursos tienen un importante deterioro en Matemática: nueve de cada 10 estudiantes (93,7%) no alcanza el nivel satisfactorio; en los de mayores recursos, el 65,3% tampoco lo logra. En Lengua, en el NSE bajo menos de uno de cada 10 (6,5%) alcanza las capacidades esperadas; mientras que en el NSE alto 1 de cada 4 estudiantes no logra las capacidades mínimas esperadas para el área.

Puede interesarte





“La escuela no logra revertir el efecto cuna: las condiciones familiares de NNyA definen sus posibilidades educativas. Esto es un fenómeno actual, que da por cerrada la etapa de ‘Mi hijo el doctor’, dónde la escuela era un factor de movilidad social y de distribución de oportunidades”, señalaron desde Padres Organizados de Entre Ríos.



“Los resultados reafirman lo que ya sabemos todos: estamos en una tragedia educativa profundizada por el impacto de la gestión de la pandemia y el cierre total de escuelas en 2020. Presencialidad restringida y paros en 2021 más jornadas institucionales y suspensión de clases por distintos factores como el calor o problemas de infraestructura en 2022”, señaló.



“Instamos a las autoridades provinciales a tomar medidas urgentes para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes y a la posibilidad que la escuela les brinde la oportunidad de construirse un futuro. Llamamos a toda la comunidad educativa a priorizar y asegurar el dictado continuo de clases. A cada familia a ser la voz de NNyA exigiendo que la educación sea prioridad”, señalaron.



“Los resultados de la Prueba Aprender 2022 es un dato más que se suma a una realidad conocida: la educación dejó de ser prioridad en nuestro país y en nuestra provincia. Urge recuperar la escuela y garantizar el pleno ejercicio del derecho humano básico de recibir educación”.