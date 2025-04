Victoria.- Días atrás Paralelo 32 recibió información de primera fuente que habla de la preocupación ante el no inicio del Proyecto de Educación Secundaria en Islas y Ruralidad, este hecho que impacta en las comunidades isleñas y rurales de nuestra provincia, históricamente postergadas, marca un punto de inflexión respecto de los avances que se venían favoreciendo desde el Consejo General de Educación (CGE), al que califican de haber incumplido su obligación de garantizar el derecho a la educación secundaria en estas zonas.

Todos los años, el CGE aprueba por resolución el Proyecto de Educación Secundaria en Islas y Ruralidad, un mecanismo indispensable para que decenas de jóvenes puedan acceder a la escuela media sin verse obligados a abandonar sus territorios (sobre todo en esta parte del Departamento caracterizada por poseer una vasta extensión inundable e inhóspita en algunos lugares del Humedal). Sin embargo, este año, sin explicaciones ni avisos, aparte del argumento que las demoras se deben a las vacaciones del secretario Omar Osuna, hecho que hace indignar aún más a los docentes perjudicados; el proyecto no fue iniciado, dejando en la incertidumbre a casi 70 estudiantes matriculados, y sin trabajo a una veintena de docentes que ya estaban preparados para asumir sus funciones.

Esta omisión no sería un simple trámite burocrático, sino que los afectados lo califican de un atropello al derecho constitucional a la educación (ya que la norma provincial asegura la educación secundaria como obligatoria en todo el territorio); y van más allá al señalar que se trata de “abandono institucional hacia las familias isleñas que ya sufren las dificultades de la lejanía”; añaden que: “es un golpe a la dignidad laboral de los docentes que año a año se comprometen con esta tarea”.

Ya circula en algunas plataformas y redes sociales una suerte de punteo de preguntas donde se busca visibilizar la problemática: Desde por qué el CGE no ha emitido la resolución que habilita el proyecto, como hace todos los años; a qué medidas tomará para subsanar esta grave omisión y garantizar el inicio inmediato de las clases; y cómo planea reparar el perjuicio causado a estudiantes y docentes.

Desde ya advierten que no aceptarán el silencio ni las dilaciones. Y definieron una frase para su lucha: “La educación secundaria en las islas no es un favor, es un derecho, y no permitiremos que se siga vulnerando”.

Cuando todavía resuena el fallecimiento de una docente de islas que justamente se destacó por su compromiso y labor por años, lejos de subsanarse este hecho siguen apareciendo nuevas aristas que explican en parte todo lo que implica esta vocación de servicio en un lugar donde la escuela es el único (o el más presente) representante del Estado.