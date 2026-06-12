La Fundación CRESCER y la Agencia por la Salud Mental de Entre Ríos continúan impulsando acciones de prevención, acompañamiento y concientización sobre una problemática que, aseguran, atraviesa una situación crítica en la provincia. Así lo expresó Sandra Cislagui (*), fundadora de la ONG, quien remarcó la necesidad de abordar la salud mental desde una mirada integral que contemple no solo la atención clínica, sino también la educación, la cultura y el acompañamiento comunitario.

La Fundación CRESCER cuenta con una trayectoria de 15 años trabajando en acciones solidarias y comunitarias vinculadas a la salud mental, los consumos problemáticos y las políticas de prevención. Actualmente, Cislagui también integra la Agencia por la Salud Mental de Entre Ríos, creada hace dos años junto a otros profesionales con el objetivo de instalar el debate sobre la emergencia en salud mental que atraviesa la provincia.

Según explicó, la agencia está integrada por psicólogos y profesionales que trabajan tanto en la atención clínica como en el asesoramiento para el diseño de políticas públicas. “Si no incorporamos la salud mental a la vida cotidiana y no trabajamos en prevención y promoción, siempre llegamos tarde, cuando el problema ya explotó”, sostuvo.

Consumos problemáticos

Uno de los puntos más preocupantes señalados por Cislagui es el crecimiento de los consumos problemáticos y el deterioro de las sustancias que hoy circulan entre jóvenes y adolescentes. “La crisis económica y social impacta directamente en las familias y en la salud mental. Hoy se consumen sustancias de muy mala calidad que afectan gravemente la salud física y mental”, afirmó.

Agregó “primero estuvo el paco, después tuvo la alita de mosca, ahora está el crack que lo denominan por la forma que se utiliza y se consume, fumándolo”, añadió que tiene agregado de productos altamente tóxicos que mezclan con drogas.

Han comprobado que la cocaína de baja calidad suelen mezclarse con una variedad de sustancias peligrosas para aumentar su volumen o potenciar efectos con bajo costo (bicarbonato, talco, tiza, cafeína, vidrio molido)

Se ha detectado en Paraná el uso de virulana para quemar el crack o la pasta base. Al calentarse a altas temperaturas, desprende partículas metálicas que son inhaladas, causando daños pulmonares graves y riesgo de muerte.

Adicción

Además, advirtió sobre otra problemática que definió como “una adicción silenciosa”, el exceso de pantallas y redes sociales. Según indicó, el uso desmedido de dispositivos está afectando el desarrollo emocional y social de niños y adolescentes. “Las pantallas están hackeando el desarrollo de las infancias”, expresó.

Durante la entrevista con Paralelo32 también cuestionó la falta de recursos destinados a salud mental y reclamó que el Ejecutivo provincial declare la emergencia en el área para poder contar con herramientas extraordinarias y mayor presupuesto. En ese marco, recordó que distintas organizaciones elaboraron un proyecto de ley que ya tiene estado parlamentario y propone la creación de una red provincial de cuidados para promover el bienestar psicosocial en todo Entre Ríos. “Pero sigue en comisión a la espera de tratamiento, los legisladores no están coordinando los tiempos a pesar de la demanda de la sociedad” remarcó”

Salud mental

La dirigente remarcó además datos alarmantes vinculados a la salud mental juvenil. citó informes de UNICEF que indican que en Argentina, seis de cada diez jóvenes presentan sentimientos de ansiedad o depresión y que una gran parte no sabe dónde buscar ayuda. “Esto ocurre en la Argentina y obviamente en Entre Ríos”

También mencionó la preocupación por el incremento de suicidios y la falta de acompañamiento estatal en muchos departamentos de la provincia.

Finalmente, la referente destacó la importancia del trabajo comunitario y de generar conciencia social sobre una problemática que considera urgente. “Cuando las familias no pueden contener determinadas situaciones, el Estado tiene que estar presente para garantizar equilibrio y acompañamiento”, concluyó.