La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain, extendió el plazo de inscripción al 4° Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 11 de septiembre y está dirigida a artesanas y artesanos mayores de 18 años que residan en Entre Ríos y cumplan con los requisitos establecidos por la organización.

El certamen busca poner en valor la producción artesanal entrerriana y reconocer aquellas piezas que se destaquen por su calidad técnica, creatividad, identidad cultural y valor patrimonial.

Quiénes pueden participar

Podrán postularse personas mayores de 18 años que acrediten una residencia mínima de tres años en la provincia de Entre Ríos.

Además, deberán estar inscriptas o haber iniciado el trámite de inscripción en el Registro Provincial de Artesanos y Artesanas de Entre Ríos (ReProAr).

Las piezas presentadas deberán ser de autoría propia y estar realizadas total o parcialmente a mano. Podrán corresponder a diferentes usos y formatos, ya sean objetos utilitarios, decorativos o funcionales.

Uno de los principales criterios de la convocatoria es que las obras permitan expresar el oficio y la creatividad de sus autores y, al mismo tiempo, reflejen aspectos de la identidad y el patrimonio cultural entrerriano.

Hay premios de hasta $900.000

La edición 2026 contempla tres premios adquisición:

Primer Premio Adquisición: $900.000.

$900.000. Segundo Premio Adquisición: $800.000.

$800.000. Tercer Premio Adquisición: $600.000.

A estos reconocimientos se suma el Premio Incentivo Joven Artesano/a, otorgado por la Asociación de Amigos del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain.

Este premio será de $400.000, no tendrá carácter de adquisición y estará destinado a participantes menores de 30 años.

Cómo inscribirse al Premio Provincial de la Pieza Única

La inscripción se realiza de manera online, mediante el formulario dispuesto por la organización y de acuerdo con las condiciones establecidas en el reglamento.

Formulario de inscripción:

Inscripción al 4° Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal

Bases y condiciones:

Consultar las bases y condiciones del certamen

El plazo para presentar las postulaciones vence el viernes 11 de septiembre.

Una convocatoria para poner en valor los saberes entrerrianos

Desde la organización destacan que el certamen constituye una oportunidad para visibilizar la diversidad y calidad de la producción artesanal de Entre Ríos.

La propuesta apunta también a fortalecer el reconocimiento de los artesanos que mantienen vigentes técnicas, conocimientos y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de la provincia.

Para realizar consultas sobre el reglamento o el proceso de inscripción, se encuentra habilitado el correo [email protected]