En la noche del viernes 11, en el marco de la Fiesta Nacional de la Avicultura, se realiza el pre lanzamiento de una línea de vinos boutique con la marca Ricardo Kemerer.

Al ser consultada por Paralelo 32 sobre esta presentación, Melina Gottig contó que «con Ricardo es un proyecto que venimos trabajando hace aproximadamente un año. Nos conocimos por un amigo que tenemos en común y él me invitó a formar parte de este proyecto, para dar a conocer lo que hace; y surgió la idea de llevar las pinturas a distintos soportes de merchandising, y así un día surgió esta idea de pensar en una marca de vino. Por un conocido que Ricardo tiene en Mendoza, y que tiene un viñedo, lo contactamos y propusimos el tener una marca de vinos, a lo que se mostró muy interesado; así que lo que fue una idea y deseo, se trasformó en un objetivo que nos trae a este momento en que estamos llevando a cabo un pre lanzamiento de la línea de vinos».

La entrevistada comentó que esperan poder hacer el lanzamiento a principios del año próximo.