La Paz se prepara para recibir la edición 2017 de La Paz Rock con una grilla que reúne combinados locales y consagradas bandas santafesinas como Los Cohibas y Mambonegro. La cita es el sábado 14 de enero de 2017 en el balneario municipal El Faro, con entrada libre y gratuita, y actividades a partir de las 16.30 horas, hasta entrada la medianoche.

La grilla de la versión 2017 combina una variedad de estilos que van desde rock pop, metal, funk, reggae, hip hop y rock alternativo. Inicia con bandas locales que varían playlist de temas propios, tributos al rock nacional y al rock internacional. Así la playa empieza a agitarse con Podría ser mi hija, Limón Agrio, Mario Sabo & Los Satellites Verdes, Noche de Perros, César Trachitti, Metalmorfosis y Pepe Stone & The Palankers. El pre cierre estará a cargo de Los Cohibas, una de las propuestas emergentes que viene haciendo bailar a la región litoral, para luego dar paso a los consagrados de la escena santafesina, Mambonegro, encargados de bajar las persianas de la octava edición.

En la previa los hermanos Guillermo y Leonardo Pez, conductores del programa de radio Peces en el Aire, van a estar musicalizando la tarde con una selección de bandas emergentes. En una “versión acústica” del programa, los especialistas en el under indie federal van a estar calentando motores, como una de las innovaciones de la versión 2017 del festival.

Sobre el festival

La Paz Rock es un festival emergente que tiene por objetivo amplificar la escena rockera del litoral y sus alrededores, dando lugar a propuestas que andan recorriendo, a veces de manera subterránea, los circuitos de la zona. Esta movida es organizada por un grupo de jóvenes y se encamina a su octava edición ininterrumpida, con mucha tracción a sangre, un gran respaldo de la comunidad paceña y una convocatoria creciente en toda la región.

En ediciones anteriores el festival contó con la presencia de bandas de la capital santafesina, Paraná y Capital Federal. La versión 2017 del festival cuenta con la declaración de interés cultural por parte de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de La Paz.