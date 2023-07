** ¿Si alguien le hiciera a usted esa seña de estirar el dedo medio y plegar los otros tres dedos sobre el pulgar, se ofendería? Es probable que sí, dependiendo de quién venga y quién lo interprete. El significado de ese gesto ha tenido distintas interpretaciones desde su origen, hace unos dos mil cuatrocientos años. Si se lo preguntas a Google; que no deja nada sin responder pero no siempre tiene la precisa y otras veces guitarrea; te conectará con una nota de la BBC de Londres y leerás que "el dedo medio es el pene y los dedos doblados a cada lado son los testículos”. Yanquis e ingleses no lo ven así; ellos acompañan esa seña con dos palabras equivalentes a “jódete”.