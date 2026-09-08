Los resultados de las pruebas PISA 2025 encendieron una nueva señal de alerta sobre la educación argentina. El país retrocedió en Matemática, Lectura y Ciencias respecto de la edición anterior y quedó ubicado entre los últimos puestos del ranking internacional elaborado por la OCDE.

El dato más preocupante aparece en Matemática: tres de cada cuatro estudiantes argentinos de 15 años no alcanzan los conocimientos mínimos esperados para su edad.

El informe fue elaborado por Argentinos por la Educación a partir de los datos oficiales difundidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Cómo le fue a Argentina en PISA 2025

En esta edición participaron 91 países y economías, con más de 11.000 estudiantes argentinos pertenecientes a 412 escuelas.

Los resultados fueron:

Área Puntaje Puesto mundial Matemática 367 75° Lectura 389 62° Ciencias 393 71°

En comparación con PISA 2022, Argentina perdió:

11 puntos en Matemática

12 puntos en Lectura

13 puntos en Ciencias

Además, dentro de América Latina el país quedó octavo entre trece participantes.

El dato más preocupante: Matemática

El principal foco de PISA 2025 fue Ciencias, aunque los resultados en Matemática volvieron a mostrar el mayor deterioro.

76% quedó por debajo del nivel mínimo.

Apenas una proporción mínima alcanzó los niveles de excelencia.

Ese porcentaje empeoró una tendencia que se viene profundizando desde hace casi dos décadas.

La caída refleja que cada vez menos adolescentes logran resolver problemas básicos como:

cálculos de proporciones;

reglas de tres simples;

ecuaciones sencillas;

situaciones matemáticas aplicadas.

Lectura y Ciencias también empeoraron

La caída no se limitó a Matemática.

Lectura

Puntaje: 389

59% no alcanzó el nivel mínimo.

Solo 1% llegó a los niveles más altos.

Ciencias

Puntaje: 393

También 59% quedó por debajo del umbral mínimo.

Apenas 1% obtuvo desempeños sobresalientes.

Qué dicen los especialistas

El director ejecutivo de Argentinos por la Educación, Víctor Volman, advirtió que los resultados muestran una tendencia sostenida que requiere políticas de largo plazo.

"Ocho de cada diez estudiantes no alcanzan los niveles mínimos en Matemática. Los avances puntuales no alcanzan si no existe una estrategia sostenida durante toda la trayectoria escolar."

Por su parte, el coautor del informe, Martín Nistal, remarcó que Argentina continúa perdiendo terreno desde hace más de quince años.

"Los estudiantes argentinos presentan enormes dificultades para resolver ejercicios básicos adaptados a su edad."

Cómo quedó Argentina frente a la región

En Matemática, el porcentaje de estudiantes argentinos que no alcanzan el nivel mínimo supera al de varios países latinoamericanos.

Un desafío que también interpela a Entre Ríos

Aunque PISA presenta resultados nacionales y no provinciales, las conclusiones abren interrogantes para sistemas educativos como el de Entre Ríos, donde en las últimas semanas también se conocieron informes que alertan sobre el crecimiento del ausentismo escolar y las dificultades de aprendizaje entre adolescentes.

Los especialistas coinciden en que mejorar los resultados requerirá sostener políticas educativas durante varios años, con especial atención en la enseñanza de la Matemática, el fortalecimiento de la comprensión lectora y el acompañamiento de las trayectorias escolares desde los primeros niveles.