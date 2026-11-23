Un perro puede estar bien alimentado, recibir atención veterinaria y vivir con una familia, pero eso no impide que represente un riesgo para la fauna silvestre si circula sin supervisión por ambientes naturales. La persecución, el hostigamiento y los ataques pueden responder a comportamientos instintivos y afectar a los animales nativos, independientemente de que el perro tenga dueño o no.

La dimensión de este problema en Argentina fue documentada en el estudio científico Online survey suggests that dog attacks on wildlife affect many species and every ecoregion of Argentina, publicado en 2021 en la revista Biological Conservation. A partir de una encuesta en línea respondida por 1.006 personas, los investigadores registraron al menos 80 especies de fauna silvestre perseguidas o depredadas por perros. Además, el 68,4 % de los participantes afirmó haber presenciado al menos una vez este tipo de comportamiento. Los registros abarcaron todas las ecorregiones del país.

Como se trata de una encuesta basada en observaciones de los participantes, los resultados no constituyen un censo nacional de ataques. Sin embargo, permiten dimensionar la extensión geográfica de estas interacciones y la diversidad de especies involucradas.

Muchas veces pensamos que, si un perro tiene dueño y está bien cuidado, no representa una amenaza para la fauna silvestre. Pero cuando circula sin supervisión por ambientes naturales, puede perseguir animales, alterar su comportamiento o incluso atacarlos. La tenencia responsable también implica evitar estos impactos sobre la fauna nativa.

El impacto no se limita a los ataques directos. Los perros también pueden alterar el comportamiento de la fauna silvestre y ahuyentar a los animales de sus áreas habituales. Una investigación del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA-CONICET) señaló que, en el 75 % de las 240 áreas protegidas relevadas por las personas encuestadas, se habían observado perros sin supervisión. Además, en el 62 % se había registrado al menos un episodio de persecución o caza de fauna silvestre.

Una amenaza para los pastizales y sus especies

Los pastizales argentinos albergan una gran diversidad de especies nativas y enfrentan distintas presiones, entre ellas la transformación y pérdida de sus hábitats. La presencia de perros sin supervisión puede sumar presión sobre animales que ya enfrentan otras amenazas.

Uno de los casos más preocupantes es el del venado de las pampas, una especie en peligro de extinción en Argentina. Según la categorización de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) de 2019, la especie está clasificada como En Peligro a nivel nacional, mientras que la subpoblación de la provincia de Buenos Aires se encuentra en la categoría En Peligro Crítico.

Otro ejemplo es el ñandú, una especie característica de los pastizales argentinos que también enfrenta distintas amenazas. Entre ellas, se encuentra la caza con perros, una práctica que afecta a sus poblaciones. Además, los perros que circulan sin supervisión por ambientes naturales pueden perseguirlos, ahuyentarlos o incluso atacarlos.

La evaluación de SAREM identifica la depredación por perros entre las amenazas que enfrenta el venado de las pampas, junto con la pérdida de hábitat y la caza furtiva.

El problema no se limita a los perros sin hogar. Muchos tienen dueño, pero circulan libremente por zonas rurales y naturales, donde pueden perseguir fauna silvestre o ingresar en ambientes destinados a la conservación.

Qué podemos hacer para reducir el impacto

La tenencia responsable es una herramienta concreta para prevenir estos encuentros. Evitar que los perros circulen solos y mantenerlos bajo control reduce las posibilidades de que persigan o ataquen animales silvestres.

Algunas medidas cotidianas pueden ayudar a prevenir estos impactos:

● Evitar que los perros circulen solos y mantenerlos bajo supervisión, especialmente en zonas rurales y naturales.

● Asegurar los espacios donde permanecen. Si no se dispone de un jardín cerrado de forma segura, mantenerlos dentro de la vivienda o en un canil adecuado.

● Impedir que persigan animales silvestres, incluso cuando no llegan a capturarlos.

● Respetar las restricciones de ingreso de mascotas a las áreas protegidas, de acuerdo con las normas de cada lugar.

En los pastizales, donde viven especies amenazadas como el venado de las pampas, evitar que los perros deambulen sin control es una medida concreta para reducir la presión sobre la fauna silvestre. La conservación también se construye con decisiones cotidianas: mantener a los perros bajo supervisión y respetar las normas de las áreas naturales son formas de cuidar a los animales que viven en ellas.

La tenencia responsable no solo protege a los animales de compañía. También implica evitar que sus desplazamientos afecten a la fauna silvestre. En los pastizales, mantener a los perros bajo supervisión es una medida cotidiana que puede contribuir a proteger a las especies nativas y los ambientes que habitan.