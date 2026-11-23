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lunes 23 de noviembre de 2026
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autor
Sebastián Fermani
Director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina
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NOTAS DEL AUTOR
Perros sin supervisión: una amenaza para la fauna silvestre
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