El ciclo "Pensar Paraná y Diálogos con la Comunidad" tendrá una nueva edición este viernes 31 de julio, a las 17, en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, con una propuesta destinada a reflexionar sobre los protagonistas que contribuyeron a construir la identidad histórica de la capital entrerriana.

La actividad, de acceso libre y gratuito, forma parte de las acciones impulsadas por la Municipalidad de Paraná en el marco del Bicentenario de la elevación de la ciudad y convocará a investigadores, docentes, estudiantes y vecinos interesados en conocer diferentes miradas sobre la historia local.

El eje estará dedicado a los personajes que dejaron huellas en Paraná

En esta sexta jornada del ciclo, el tema central será "Personajes de la historia que dejaron huellas en Paraná", una invitación a recorrer distintos momentos históricos a través de figuras que tuvieron un papel relevante en el desarrollo político, social y cultural de la ciudad.

El encuentro será moderado por Claudio Cañete y contará con tres exposiciones:

Tirso Fiorotto presentará la conferencia "Paraná, de los Yasú a la Minga" .

presentará la conferencia . Sara Liponezky desarrollará la charla "Los más infelices serán los más privilegiados. De Artigas a Evita, un anhelo compartido y su marca en Paraná" .

desarrollará la charla . Martín Gerlo abordará "El levantamiento de Valle y el inicio de la resistencia peronista en Paraná".

Un espacio para conocer la historia desde distintas perspectivas

El ciclo es organizado por la Municipalidad de Paraná, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana y la Subsecretaría de Cultura, junto con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Instituto de Estudios Sociales (INES-CONICET/UNER) y Marca Paraná.

La iniciativa busca acercar a la comunidad investigaciones, publicaciones y trabajos académicos que permitan comprender la evolución histórica de Paraná desde diferentes enfoques, promoviendo el intercambio entre especialistas y el público.

Un ciclo que ya se consolidó en el Bicentenario

Durante este año ya se realizaron cinco encuentros, con una creciente participación de investigadores, estudiantes, docentes y vecinos.

La propuesta se consolidó como uno de los espacios de reflexión impulsados en el marco del Bicentenario de Paraná, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre la historia local y poner en valor el patrimonio cultural de la ciudad.