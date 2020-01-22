Aldea María Luisa- La tercera Gran Peña María Luisa Canta y Baila 2020, una fiesta para disfrutar en familia y bailar, se llevará a cabo el sábado 8 de febrero. Actuarán Ballet El Remanso, Pablo “Piri” Laiker, Delfina y Gianluca, Las Hermanas Vargas y Banda Roja. El final será a puro baile, con la presentación de La Piña Evolution.

Anuncian cantina con venta de comidas rápidas y recomiendan llevar sillones para más comodidad. Organiza la propuesta la comisión parroquial, que tendrá a cargo el servicio gastronómico. Auspicia la Municipalidad de Aldea María Luisa. La entrada será libre y gratuita.