Cada Viernes Santo, la ciudad de Crespo se convierte en el punto de partida de una propuesta que combina deporte, turismo rural y reflexión espiritual. Se trata de “Pedaleamos por la Fe”, un evento de cicloturismo religioso y recreativo organizado por Crespobike, que año tras año convoca a cientos de participantes de toda la región.

La travesía, que en 2025 celebró su octava edición, se ha consolidado como un clásico del calendario local, reuniendo entre 200 y 300 ciclistas que recorren caminos rurales visitando capillas y templos. El circuito, de aproximadamente 50 a 55 kilómetros, tiene como punto de partida el Predio Ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura, integrando actividad física, espiritualidad y encuentro comunitario.

Una nueva edición en marcha

De cara a su novena edición, el evento se realizará el viernes 3 de abril, manteniendo su formato tradicional. Según explicó Fabián Reicenawer —conocido como “Many”— en diálogo con el medio local Paralelo32, la jornada comenzará con las inscripciones a partir de las 6:00, mientras que el inicio del recorrido está previsto para las 8:00.

“El recorrido empieza en Crespo, pasando por la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y varias iglesias de Aldea San Juan, Colonia Merou, Aldea San Rafael y Aldea Santa Rosa. La idea es regresar alrededor de las 13:30 al mismo punto de partida”, detalló.

Al finalizar la actividad, los participantes podrán disfrutar de un servicio de cantina a cargo del Club Atlético San Rafael, generando además un espacio de colaboración con la institución.

Convocatoria regional y crecimiento sostenido

El evento, de carácter gratuito gracias al aporte de comercios, empresas e instituciones, atrae cada año a ciclistas no solo de Entre Ríos, sino también de provincias como Santa Fe y Buenos Aires. Para esta edición, se espera la participación de delegaciones provenientes de localidades como Diamante, Victoria, Ramírez, Nogoyá, Federación, Maciá, Lucas González, Seguí y Libertador San Martín, entre otras.

“Estamos recibiendo muchas consultas de distintas localidades, lo que nos hace pensar que no solo vendrán los habituales, sino también mucha gente nueva que hará el recorrido por primera vez”, señaló Reicenawer.

Organización y recomendaciones

Desde la organización indicaron que ya se encuentran ultimando detalles vinculados al circuito, la logística, los puntos de asistencia y el alojamiento para quienes arriben con anticipación. Asimismo, destacaron el acompañamiento de la Municipalidad de Crespo, que brinda apoyo con vehículos, personal de tránsito y asistencia técnica.

En cuanto a las recomendaciones, se remarcó la importancia de que todos los participantes utilicen casco, lleven cámara de repuesto y cuenten con hidratación suficiente durante el recorrido.

Enmarcado dentro de las actividades por el aniversario de la ciudad, “Pedaleamos por la Fe” se consolida como una propuesta que trasciende lo deportivo, promoviendo valores de encuentro, solidaridad y espiritualidad en un contexto único.