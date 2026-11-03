Patricia Flores dio un paso importante en su camino musical con la presentación de una canción propia, una experiencia que compartió durante una entrevista en La Hora Dorada, el programa que conduce Mariana Rupp a través del streaming de Flop!TV, en la web de Paralelo32.

Durante la charla, la artista crespense contó cómo nació el tema, qué buscó transmitir con su letra y las emociones que atravesó cuando la producción estuvo terminada y disponible en YouTube.

La canción propone una combinación particular: un ritmo alegre, cercano al cuarteto, con una letra que aborda la tristeza que deja el final de una relación y la necesidad de dejar atrás una historia de amor. Explicó que la composición está inspirada en una experiencia personal de otra persona, cuya identidad prefirió mantener en reserva. Según relató, esa persona reconoció la historia en la canción y valoró que sus sentimientos hubieran sido plasmados en una composición musical.

La respuesta del público también fue significativa. La cantante recibió mensajes de personas que se sintieron identificadas con la letra y destacaron su contenido emocional, más allá del ritmo pensado para bailar.

“Quería una canción alegre, pero a la vez una letra que llame la atención, que te diga algo”, explicó durante la entrevista.

El desafío de compartir una creación propia

Una vez que la canción estuvo publicada, reconoció que aparecieron los temores y las dudas. “Lo primero que se me vino a la cabeza fue: ‘Pucha, ¿qué hice?’”, recordó al contar cómo vivió ese momento. La posibilidad de que el tema no tuviera repercusión o, por el contrario, llegara a muchas personas la enfrentó a un escenario nuevo. Sin embargo, también encontró una satisfacción especial en haber concretado algo que deseaba desde hacía tiempo.

Su profesor de acordeón le hizo notar que había dejado una parte de sí misma registrada para siempre en una grabación. Una idea que, según contó, la llevó a valorar todavía más la decisión de animarse. Y destacó que ese paso no fue individual. Mencionó el acompañamiento de otras cantantes de Crespo, entre ellas Betty Exner y Meli Exner, con quienes comparte un grupo de canto, además del apoyo de sus profesores y de las personas que la impulsaron a concretar el proyecto.

“Hay mucha gente atrás que me ayudó a decidirme y que también me enseñó un montón de cosas”, señaló.

Una imagen que acompaña el sentimiento de la canción

Durante la entrevista también contó cómo surgió la imagen utilizada para presentar el tema. La fotografía muestra a la cantante detrás de un vidrio con gotas de lluvia, una propuesta visual que buscó acompañar el clima emocional de la letra.

La idea surgió durante el trabajo con el responsable de la producción y la grabación. Aunque inicialmente Flores tenía algunas reservas sobre hacer un video, finalmente aceptó una propuesta que le permitió expresar visualmente el sentimiento que quería transmitir.

La artista adelantó que le gustaría avanzar con un videoclip en el futuro, aunque reconoció que todavía trabaja en sus propios miedos y en ganar seguridad frente a la exposición pública.

Nuevos proyectos y una presentación en el Pre Cosquín

La publicación de su primera canción no fue la única experiencia reciente para Flores. Durante la charla contó que participó del festival El Verso Rodante, realizado en Crespo, donde presentó dos composiciones propias.

Además, anticipó que se prepara para participar del Pre Cosquín junto a su profesor de acordeón y un guitarrista, dos músicos de la ciudad. La presentación está prevista para el 6 de noviembre en Viale, con una canción inédita de su autoría.

La posibilidad de seguir mostrando sus composiciones abre una nueva etapa en su recorrido musical, que combina el aprendizaje, el acompañamiento de otros artistas y el deseo de compartir sus canciones con el público.

“Hay que cumplir los sueños”

Uno de los momentos más significativos de la entrevista llegó cuando Flores habló sobre el mensaje que quería transmitir a otras personas que, como ella, tienen proyectos o inquietudes que todavía no se animaron a concretar.

Se definió como una mamá de casa y una aficionada al canto, sin considerarse una cantante profesional ni tener una formación vocal extensa. Sin embargo, sostuvo que los sentimientos y las ganas de expresarse fueron suficientes para dar el primer paso.

“Yo quiero hablarle a todas las personas que son comunes como yo. Hay que cumplir los sueños, no hay que quedarse con las cosas guardadas en el cajón, hay que sacarlas y cumplirlas”, expresó.

También reconoció que los caminos pueden presentar dificultades, pero consideró que vale la pena intentarlo. Para resumir esa idea, recordó una frase que suele decirle su mamá: “Lo que no resta suma”.

Al cierre del encuentro, agradeció la invitación y expresó su deseo de regresar al programa para presentar una nueva canción o compartir otra buena noticia.

La entrevista dejó como eje una experiencia que trasciende el lanzamiento de un tema musical: la decisión de animarse a crear, compartir una parte de la propia historia y descubrir qué puede suceder cuando un sueño finalmente sale del cajón.