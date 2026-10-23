El libro Pasen y Lean, del productor teatral Carlos Rottemberg, alcanzó su tercera edición a poco más de dos meses de su lanzamiento, realizado el 11 de agosto en el Teatro Liceo. Publicada por Editorial Losada, la obra despertó el interés de los lectores por conocer la historia del teatro argentino desde la mirada de uno de sus protagonistas.

Lejos de una autobiografía tradicional, el libro propone un recorrido por más de cinco décadas de actividad teatral. A través de recuerdos, anécdotas, encuentros con artistas y reflexiones sobre el sector, Rottemberg reconstruye las transformaciones de una industria cultural marcada por grandes éxitos, fracasos y cambios en las formas de producir y disfrutar los espectáculos.

La historia del teatro detrás del telón

Con más de mil espectáculos programados a lo largo de su trayectoria, Rottemberg es una figura central del denominado teatro comercial, concepto que desde hace algunos años prefiere definir como “teatro industrial”.

Su carrera lo vinculó con las principales figuras de la escena nacional y con debates relacionados con la actividad teatral, los derechos del público y la sustentabilidad económica del sector.

En las páginas de Pasen y Lean, esa experiencia se presenta con un tono cercano, sin solemnidad. El autor recupera tanto episodios conocidos como situaciones inéditas, decisiones empresariales y momentos complejos que permiten conocer el funcionamiento de una actividad que forma parte de la identidad cultural argentina.

La obra ofrece así una mirada sobre lo que sucede detrás de los escenarios y sobre las personas que, a lo largo de las décadas, contribuyeron al desarrollo del teatro en el país.

Una publicación vinculada con la tradición teatral

La presentación oficial del libro reunió el 11 de agosto a referentes de la cultura, el espectáculo y el ámbito editorial. La publicación cuenta con prólogos del actor Luis Brandoni y de la periodista cultural Laura Ventura, y fue presentada con la coordinación de los periodistas Any Ventura y Pablo Sirvén.

Para Editorial Losada, la repercusión de la obra también representa una oportunidad para reafirmar su vínculo histórico con el teatro y la cultura argentina. La incorporación del libro de Rottemberg a su catálogo recupera esa tradición a través del testimonio de alguien que fue testigo y protagonista de buena parte de la evolución de la actividad teatral.

La llegada a una tercera edición en poco más de dos meses confirma la respuesta que tuvo la publicación desde su llegada a las librerías y el interés por conocer las historias que acompañan la evolución del teatro nacional.

Más allá de la trayectoria personal de Rottemberg, Pasen y Lean reúne recuerdos y experiencias que contribuyen a reconstruir la memoria cultural argentina desde un lugar pocas veces visible para el público: el que existe detrás del telón.