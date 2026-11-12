Durante el encuentro se presentaron proyectos elaborados durante el cursado, centrados en la economía circular, la sustentabilidad y la generación de oportunidades para la comunidad, acontecimiento acerca del cual ha informado Paralelo32 oportunamente.

Las presentaciones abordaron desafíos relacionados con el consumo de agua, la gestión de residuos orgánicos, la recuperación de plásticos, el aprovechamiento de subproductos industriales y la reutilización de textiles. A partir del trabajo con instituciones locales, los equipos formularon alternativas para reducir descartes, optimizar recursos y desarrollar iniciativas con impacto ambiental, social y económico.

Proyecto ganador en una jornada donde todos ganaron

El proyecto ganador fue “Polvillo con valor: upcycling del polvillo de extrusión de Alimentos CEAPE como ingrediente para consumo humano”, desarrollado por Manuel Borgert, Fabricio Chinelli, Martina Del Gaizo, Ailen Petersen y Sergio Polanco.

La iniciativa se centró en un subproducto de la planta industrial de la UAP y propuso su aprovechamiento como ingrediente alimentario. El planteo buscó abrir una alternativa de valorización dentro del proceso productivo, al considerar que un material puede adquirir un nuevo uso y convertirse en una oportunidad de desarrollo.

Por su parte, “Del bidón a la red”, elaborado por Lautaro Alava, Catrin Luciana Biallowons, Tania Marisol Ferreira Roque, Lucía Milagros Reis y María Juana Weis, abordó el abastecimiento de agua para consumo en el edificio de Administración.

El equipo propuso reemplazar el uso de bidones por dispensadores conectados a la red, acompañados por un sistema de tratamiento y filtrado. La iniciativa incluyó una prueba piloto y el seguimiento del consumo y las compras, con el propósito de generar información para evaluar los resultados y una posible ampliación a otros sectores. La reducción de envases y de las tareas asociadas a su traslado formó parte de los beneficios esperados.

En el ámbito del Sanatorio Adventista del Plata (SAP), Tatiana Orellano, Daniel Giosa y Gonzalo Silva presentaron “Valorización de biorresiduos: del comedor institucional al abono y la energía”.

La propuesta analizó el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados durante la preparación de alimentos en el comedor institucional. Entre las alternativas planteadas se incluyeron el compostaje y la biodigestión, con la posibilidad de obtener abono y biogás para distintos usos. Los participantes señalaron la importancia de avanzar por etapas, fortalecer la separación de los residuos, capacitar al personal y evaluar las condiciones técnicas antes de incorporar nuevas tecnologías.

Otro de los trabajos fue “Logística de higiene y operaciones de servicio”, vinculado al área de Servilimp y desarrollado por Oscar Gómez Rubio, Anabela Kos, Sofía López, Florencia Strinatti e Iara Velazquez.

Durante la exposición, el equipo abordó la recuperación de botellas plásticas y la posibilidad de articular su clasificación y procesamiento con capacidades tecnológicas existentes en la Universidad. Entre las líneas presentadas figuró la transformación del plástico en material para impresión 3D. El proyecto puso el acento en la coordinación entre áreas, la participación de la comunidad universitaria y la organización de un circuito que permita dar continuidad al aprovechamiento de estos residuos.

En el escenario correspondiente al municipio de Libertador San Martín, Constanza Alsina, Antonella Lombi, Fernando Martínez y Sebastián Zárate desarrollaron SULIVE. La propuesta planteó transformar residuos orgánicos de la UAP y del SAP en un fertilizante orgánico peletizado, destinado a su utilización en el ámbito municipal y por productores.

En diálogo con UAP Noticias, Antonella Lombi explicó que el objetivo fue construir una cadena de valor a partir de materiales que actualmente se destinan a disposición final. Su recuperación permitiría devolver nutrientes al suelo y fortalecer prácticas de economía circular mediante la articulación entre organizaciones.

La participante también destacó el aprendizaje compartido con profesionales de distintas áreas y la posibilidad de trasladar lo aprendido a otros lugares. «Más allá de cuál sea el área de interés o de estudio, los participantes siempre pueden adquirir nuevos conocimientos sobre sustentabilidad», expresó al alentar la continuidad de la cátedra.

Finalmente, Erik Maier, Zoe Romero y Natalia Casella presentaron “Lienzo Nuevo: totebags de bienvenida con ropa blanca de descarte y talleres de pintura con frutos rojos”.

El proyecto propuso recuperar textiles descartados y transformarlos en bolsas reutilizables, acompañadas por una experiencia de intervención artística con pinturas elaboradas a partir de frutos rojos. La iniciativa combinó la reutilización de materiales con la participación de quienes recibirían las bolsas, e incorporó la posibilidad de generar oportunidades de trabajo mediante su confección.

Del aprendizaje a las oportunidades de emprendimiento

Para la Mag. Evelyn Molina, el primer ciclo de la cátedra dejó un balance positivo por la calidad académica, el compromiso de los participantes y la apertura de las instituciones que acompañaron el proceso.

«Nos hemos dado cuenta de que hay proyectos que tienen gran viabilidad, con poca inversión y, sobre todo, con mucha articulación», señaló. En ese sentido, destacó que el trabajo conjunto permitió identificar oportunidades que podían pasar inadvertidas dentro de las actividades cotidianas de cada organización.

La Mag. Molina sostuvo que las propuestas incorporaron la dimensión ambiental y social junto con la posibilidad de generar valor económico. Desde esa perspectiva, algunos proyectos podrían contribuir a mejorar procesos institucionales y otros abrir caminos para nuevos emprendimientos.

Asimismo, aclaró que el cierre del cursado constituye una primera etapa. Las iniciativas todavía requieren instancias de validación, inversión y fortalecimiento para avanzar en su desarrollo.

Su invitación fue a observar las comunidades y los espacios de trabajo con curiosidad, para reconocer necesidades y recursos que puedan dar origen a soluciones sostenibles. «Se puede tranquilamente ser rentables y sostenibles de manera amigable con nuestro ecosistema», afirmó.

Un cierre que proyecta continuidad

En una entrevista realizada por UAP Noticias en el marco de la actividad, el Dr. Héctor Motta destacó el trabajo del equipo que acompañó la cátedra y la confianza de la Universidad para impulsar esta experiencia. Explicó que la iniciativa comenzó a gestarse en conversaciones mantenidas en diciembre de 2025 y que su desarrollo buscó combinar el rigor académico con respuestas a necesidades sociales y económicas de la comunidad.

El Dr. Motta remarcó que la economía circular permite identificar materiales que se descartan y recursos que se utilizan de manera poco eficiente, para encontrar alternativas de recuperación y mejora. Ese ejercicio, señaló, también puede convertirse en el origen de nuevos emprendimientos y oportunidades de trabajo.

«Este anillo que hoy cerramos de economía circular llamado 2026 considero que nos da un punto de llegada; así también, paralelamente, nos da un punto de partida», expresó. Con esa mirada, planteó la posibilidad de profundizar el trabajo en futuras ediciones, ampliar la participación y promover la aplicación de este modelo en otras comunidades.

Por su parte, el Mag. Horacio Rizzo, rector de la UAP, agradeció el trabajo del equipo organizador y felicitó a los grupos por las propuestas presentadas. En su intervención, destacó el valor de la educación como herramienta de libertad y alentó a los participantes a continuar desarrollando sus iniciativas.

El cierre del primer ciclo de la Cátedra Libre Héctor Motta dejó planteado el desafío de acompañar los proyectos más allá de su presentación. La articulación entre la Universidad, las instituciones y los participantes será parte del camino necesario para evaluar su viabilidad y convertir las propuestas en mejoras concretas para la comunidad.