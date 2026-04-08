Con el objetivo de profundizar el análisis sobre uno de los sectores productivos más importantes de la región, el Instituto de Estudios Sociales, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, la Asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura, el Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) organizan el 2° Seminario Internacional de Avicultura “Alimentando a la Argentina y al mundo”.

El encuentro se realizará los días 13 y 14 de abril de 2026, con actividades en Paraná y Crespo, y se presenta como la continuidad de una iniciativa que, en su primera edición, reunió a más de 300 asistentes entre investigadores, empresarios y productores del sector.

Primera jornada en Paraná

El lunes 13, las actividades tendrán lugar en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas (Urquiza 552), donde desde las 9.30 se realizará la apertura oficial a cargo de autoridades.

La jornada incluirá dos mesas redondas centrales: una dedicada a los problemas y perspectivas de la producción avícola en Argentina y el mundo, y otra enfocada en la innovación, los cambios tecnológicos y las transformaciones del sector. También se desarrollará un espacio sobre memoria y patrimonio de la avicultura entrerriana.

Segunda jornada en Crespo

El martes 14, el seminario continuará en la sede de la Asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura (Estrada 1627), donde desde las 17.30 comenzará la acreditación.

La programación contempla la apertura de una muestra vinculada al certamen de la Fiesta Nacional de la Avicultura, seguida de mesas de debate sobre arraigo y juventud en el sector, condiciones laborales y proyecciones productivas, tecnológicas y de consumo.

El cierre estará a cargo de un panel integrado por referentes del sector, entre ellos Héctor Motta, Pablo Marsó y Héctor Eberle, junto a productores locales.

Un espacio de articulación

El seminario apunta a consolidarse como un ámbito de intercambio entre el sistema científico, el sector productivo y las políticas públicas, abordando los desafíos actuales y futuros de la avicultura.

Con eje en la innovación, la sustentabilidad y el desarrollo territorial, la propuesta busca fortalecer el rol estratégico de la actividad en la economía regional y su proyección tanto a nivel nacional como internacional.

Día 1 (Paraná)

Apertura a cargo de autoridades. 10.00 hs. Mesa Redonda 1: “Problemas y perspectivas de la producción avícola en Argentina y el mundo” Modera: Daiana Pérez (INES CONICET-UNER) Exponen:

● Valentina Locher (INES CONICET-UNER)

● Emiliana Orcellet (FCS-UNER)

● Maristani Habitzreiter (UFSM-Brasil)

● Néstor Micheloud (SENASA)

11.00 hs. Memoria y patrimonio de la avicultura. A cargo del Laboratorio de Patrimonio Documental de Entre Ríos y la Secretaría de Extensión (FCECO-UNER) - Dr. Maximiliano Camarda (INES CONICET-UNER/FCECO)

11.15 hs. Pausa café

11.30 hs. Mesa Redonda 2: “Innovación, cambios tecnológicos y transformaciones en la avicultura” Modera: Gonzalo Andrés (INES CONICET-UNER) Exponen:

● Lucía Brambilla (INES CONICET-UNER)

● Florencia Campostrini (FB-UNER) y Patricio García (FB-UNER/ Bonnin Hnos. S.A.) ● Analía Dragan e Ileana Famín (FCA-UNER)

● Carlos Sinesi (CEPA) 13 y 14 de abril de 2026

Día 2 (Crespo)

Acreditación. 18.00 hs.

Apertura Muestra: “Certamen de la reina y las princesas de la Fiesta Nacional de la Avicultura” – Karen E. Catelotti (INES CONICET-UNER/FHAyCS-UADER) / M. Emilia Schmuck (INES CONICET-UNER)

18.30 hs. Mesa Redonda 3: “Arraigo, juventud y desafíos para la producción avícola entrerriana” Modera: Paula Roses (FTS-UNER-INES) / Francisco Federico (INTA) Exponen:

● Alberto Ingold (Fundación Camelias)

● Maria Emilia Schmuck (INES CONICET-UNER)

● Jóvenes productores y productoras.

19.30 Hs. Mesa Redonda 4: “El trabajo en la avicultura” Modera: Nadia Flores (INES CONICET-UNER) / Lucas Cardozo (INES CONICET-UNER) Exponen:

● Karen Catelotti (INES CONICET-UNER)

● Claudia Hollmann (FCG-UADER)

● Constanza Miceo (FCA-UNER)

20.30 Hs. Mesa Redonda 5: “Proyecciones sobre la producción, la innovación y el consumo de productos avícolas” Modera: Nestor Serfaty (FCECO-UNER) y Rocio Arce (FCECO-UNER) Exponen:

● Rafael Blanc (Observatorio Avícola de Entre Ríos, INTA-UTN)

● Daniel Giosa (ITU-UADER)

● Maximiliano Camarda (INES CONICET-UNER/FCECO)

● Juan Martin Gange (INTA)

● Marcos Bernardi (Profesional del sector Software - Brasil)

21.15 Hs. Panel de Cierre Modera: Maximiliano Camarda (INES CONICET-UNER/FCECO) Exponen

● Héctor Motta (Grupo Motta)

● Pablo Marsó (Las Camelias)

● Héctor Eberle (Tecnovo)

● Mariela Gallinger (Productora- ACCNA)

CIERRE DE JORNADA / BRINDIS