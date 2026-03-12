El Instituto de Estudios Sociales, junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, la Asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura, el Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, organizan el 2° Seminario Internacional de Avicultura “Alimentando a la Argentina y al mundo”, un encuentro que busca consolidar el debate y la articulación en torno a uno de los sectores productivos más relevantes de la región.

El evento se realizará los días 13 y 14 de abril de 2026 y se plantea como continuidad de un proyecto iniciado el año pasado con la realización del primer seminario, que durante dos jornadas convocó a investigadores, empresarios y productores del sector, además de un panel plenario y más de 300 asistentes.

Dos jornadas de intercambio y análisis

La segunda edición del seminario se desarrollará en dos sedes. El lunes 13 de abril las actividades tendrán lugar en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, ubicada en Urquiza 552, en la ciudad de Paraná.

En tanto, el martes 14 de abril el encuentro continuará en la sede de la Asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura, ubicada en Estrada 1627, en la ciudad de Crespo.

La propuesta apunta a reunir a diversos actores vinculados a la cadena avícola, desde el ámbito productivo y comercial hasta organismos estatales, instituciones científicas y la comunidad en general.

Fortalecer el desarrollo del sector avícola

El objetivo del seminario es fortalecer redes de trabajo y promover el intercambio de conocimientos en torno a la avicultura, poniendo el foco en el desarrollo productivo, el consumo de sus productos, la innovación tecnológica y la dimensión cultural de esta actividad en el ámbito regional.

Asimismo, el encuentro busca construir una agenda de investigación y vinculación que permita abordar el sector de manera integral, incorporando experiencias internacionales que contribuyan al crecimiento y a la competitividad de la producción avícola.

Desde la organización señalaron que la iniciativa pretende consolidarse como un espacio de reflexión y articulación entre el sector científico, productivo y estatal, en una región donde la avicultura ocupa un lugar central dentro de la economía y la identidad productiva.