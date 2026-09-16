En el año en que Paraná y Concepción del Uruguay cumplen 200 años desde su reconocimiento como ciudades, ambas localidades recuperarán parte de su historia a través de un nuevo libro que reunirá investigaciones sobre la configuración política, social e institucional de Entre Ríos durante el siglo XIX.

La iniciativa será desarrollada conjuntamente por los municipios de Paraná y Concepción del Uruguay y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Fhaycs) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). El convenio para avanzar en la edición e impresión de la publicación fue firmado por la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto; y el decano de la Fhaycs-Uader, Daniel Richar.

El volumen tendrá como base las investigaciones reunidas bajo el proyecto “Dimensiones del proceso de configuración de la Entre Ríos del siglo XIX. Las dinámicas provinciales en el marco de la construcción nacional”.

La propuesta busca poner en valor el trabajo académico desarrollado durante años por investigadores de las sedes Paraná y Concepción del Uruguay de la Facultad de Humanidades y, al mismo tiempo, acercar ese conocimiento a un público más amplio.

Una historia que va más allá del bicentenario

Uno de los objetivos centrales del proyecto es evitar que el libro se limite exclusivamente al proceso mediante el cual Paraná y Concepción del Uruguay fueron reconocidas como ciudades en 1826.

Según explicó Griselda Pressel, una de las responsables del trabajo, la publicación permitirá reconstruir también los contextos políticos, sociales e institucionales que atravesaron a Entre Ríos a lo largo del siglo XIX.

El trabajo estará dirigido por Fabián José Herrero y Griselda Pressel, quienes además serán los compiladores y responsables del contenido académico. Se prevé que el libro reúna aproximadamente diez producciones.

Las investigaciones fueron desarrolladas durante los últimos diez años y, particularmente, a través de proyectos acreditables de los últimos cuatro años, con participación de equipos de las dos sedes de la Fhaycs donde se dictan las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia.

Villas, liderazgos y construcción provincial

Entre los temas que serán abordados aparece la formación y relación entre las primeras villas del sur entrerriano: Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú.

Las investigaciones analizarán también el papel de las comandancias y su relación con la formación de liderazgos políticos en la provincia. Ese recorrido permitirá estudiar la aparición de figuras que posteriormente ocuparían lugares centrales en la política entrerriana.

Otro de los ejes estará vinculado con las relaciones entre Entre Ríos y la Banda Oriental del Uruguay durante las primeras décadas del siglo XIX.

La circulación de dirigentes, los vínculos políticos y personales entre ambas orillas y los espacios de refugio, entre ellos Paysandú, forman parte del entramado que será estudiado para comprender las relaciones, tensiones y conflictos que atravesaron a los principales actores políticos de la época.

Las primeras tensiones de Entre Ríos

El proceso de construcción de la provincia también será analizado a partir de las primeras revueltas y disputas políticas. Entre los temas incluidos aparecen los levantamientos protagonizados por López Jordán padre, en el marco de las tensiones por el liderazgo de la nueva organización provincial.

La publicación incorporará además estudios sobre las prácticas judiciales desarrolladas en Paraná y Concepción del Uruguay durante ese período, así como sobre los primeros sistemas carcelarios de Entre Ríos.

Otro de los capítulos estará dedicado al acceso a la tierra, un aspecto central para comprender la organización económica y social del territorio durante el siglo XIX.

El recorrido histórico tendrá entre sus últimos ejes la conformación de las municipalidades de Paraná y Concepción del Uruguay, retomando así el proceso institucional que permite comprender la transformación de ambas localidades y su incorporación a una estructura provincial en construcción.

Un trabajo conjunto entre municipios y universidad

Durante la firma del convenio, Rosario Romero destacó la importancia de preservar y socializar el conocimiento producido sobre la historia entrerriana y valoró especialmente la participación de la universidad pública.

La intendenta también vinculó el recorrido histórico de Entre Ríos con la construcción del federalismo y con el papel que tuvo la provincia en el proceso de organización nacional.

Por su parte, José Eduardo Lauritto puso el acento en el lugar de Paraná y Concepción del Uruguay dentro de la historia provincial y consideró que el proyecto constituye además una oportunidad para profundizar la articulación entre ambas ciudades.

El decano Daniel Richar destacó que la iniciativa surgió a partir del trabajo de los equipos de investigación de la Fhaycs y señaló que la propuesta tuvo una recepción inmediata por parte de los dos gobiernos municipales.

Los títulos provisorios que se analizan para la publicación son “Concepción del Uruguay y Paraná, de villas a ciudades (1826-2026)” y “Un bicentenario para dos ciudades. Concepción del Uruguay y Paraná (1826-2026)”.

La edición buscará, de esta manera, combinar la investigación académica con la divulgación histórica, recuperando procesos que exceden a las dos ciudades y permiten comprender parte de la formación política, institucional y social de Entre Ríos durante el siglo XIX.