Los municipios de Paraná y Concepción del Uruguay ratificaron su compromiso de fortalecer la cultura y promover la producción literaria entrerriana con la firma de un nuevo convenio que dará continuidad al Premio Literario Municipal “Entre Orillas”, un certamen que desde 2021 se consolidó como una referencia para escritoras y escritores de la provincia.

El acuerdo fue suscripto el lunes 18 de mayo por la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, en el marco de una iniciativa conjunta que ya transita su sexta edición y que busca visibilizar el talento entrerriano en los géneros de cuento y poesía.

La edición 2026 del certamen estará destinada a autoras y autores de toda la provincia para la selección de dos antologías literarias, una de cuento y otra de poesía. La convocatoria permanecerá abierta entre el 10 de junio y el 10 de septiembre, período durante el cual podrán presentarse trabajos inéditos.

El premio está dirigido a escritores mayores de 18 años, nacidos en Entre Ríos o con al menos cinco años de residencia en la provincia, incluyendo tanto autores noveles como aquellos con trayectoria literaria.

Durante la firma del convenio, el intendente Lauritto destacó los lazos históricos y culturales que unen a ambas ciudades y valoró la continuidad del trabajo conjunto.

“Siempre es una alegría recibir en nuestra ciudad a Rosario Romero. Con Paraná nos unen profundos lazos, compartimos una historia común y somos protagonistas del legado que marcó el destino de Entre Ríos y del país. Tenemos una cultura que nos hermana y una identidad propia con importantes puntos de encuentro”, expresó.

Además, remarcó que este año ambas ciudades comparten un hecho histórico significativo: en agosto se conmemorará el bicentenario de la declaración oficial de Paraná y Concepción del Uruguay como ciudades, por iniciativa del general Justo José de Urquiza.

Por su parte, Rosario Romero subrayó la importancia del trabajo articulado entre ambas localidades.

“Valoramos una mirada federal, integrada y unida entre las dos ciudades, algo que compartimos con el intendente Lauritto y que tratamos de fortalecer con profunda vocación”, sostuvo la jefa comunal tras rubricar el acuerdo.

Un certamen que crece año tras año

El Premio Literario “Entre Orillas” nació en 2021 como una propuesta impulsada por los entonces presidentes municipales Adán Bahl y Martín Oliva, con el objetivo de difundir la producción literaria entrerriana y generar espacios de promoción para nuevas voces en la narrativa y la poesía.

Con el paso de las ediciones, el concurso logró ampliar su alcance, incrementando la cantidad de obras presentadas y consolidando su impacto cultural a través de la publicación de antologías que reúnen los trabajos seleccionados.

Para esta edición, además, se definió la conformación de un jurado popular integrado por tres autores de cuento, tres autores de poesía y un autor curador y editor general, designados de común acuerdo entre ambas municipalidades.

Homenaje a Urquiza y una agenda compartida

La visita de la intendenta de Paraná a Concepción del Uruguay también incluyó un homenaje al general Justo José de Urquiza en el mausoleo de la Basílica Inmaculada Concepción, donde descansan sus restos.

El reconocimiento se dio en un año cargado de simbolismo histórico para Entre Ríos: en octubre se cumplirán 225 años del natalicio de Urquiza y también se recuerda el 175° aniversario del histórico Pronunciamiento que derivó en la Batalla de Caseros y posteriormente en la sanción de la Constitución Nacional.

Asimismo, el próximo 26 de agosto, Paraná y Concepción del Uruguay compartirán la conmemoración de los 200 años desde que ambas ciudades obtuvieron oficialmente ese rango, también por impulso del histórico caudillo entrerriano.