Paraná realizará el sábado 21 de noviembre una nueva edición de la Noche de las Galerías, una iniciativa que reunirá a nueve espacios dedicados al arte contemporáneo y las artes visuales. Durante cuatro horas, el público podrá recorrer exposiciones, participar de actividades interactivas, disfrutar de música en vivo y conocer las producciones de artistas locales.

La actividad se desarrollará entre las 19 y las 23, con entrada libre y gratuita. La propuesta es acompañada por la Municipalidad de Paraná, Marca Paraná y el Ente Mixto de Turismo (EMPATUR).

La programación incluirá muestras individuales y colectivas, instalaciones, dibujo en vivo, performances, charlas y encuentros con artistas. También habrá espacios de comercialización de obras y propuestas gastronómicas.

Cada visitante podrá organizar su propio recorrido y elegir entre las actividades de los distintos espacios participantes.

Las propuestas de las nueve galerías

A la Vuelta de la Esquina | Ameghino 130

Celebrará sus 15 años con una muestra colectiva que reunirá dibujos, pinturas, grabados, fotografías, esculturas, cerámicas, arte textil, objetos, instalaciones e intervenciones artísticas.

La programación comenzará a las 19 con Micro Poesías entre Cuerdas. A las 20 habrá proyecciones y música en vivo, mientras que desde las 21 se desarrollarán propuestas de DJ, videoarte y performance.

Almacén de los 33. Territorio de Culturas | Bavio y Courreges

Presentará «Río de Mujeres», una propuesta que combinará feria de arte, intervenciones artísticas y performances.

Archicofradía Galería de Arte | 9 de Julio 116

Abrirá sus puertas con «El paso de la luz a la oscuridad», una muestra colectiva espontánea que formará parte del recorrido.

Blanca Irradiante | Ituzaingó 80, planta alta

Exhibirá «Ficciones en línea», con obras de Elina Aguilar, Carolina Bettanin, Luz López, Claudio Osán y Lisandro Pierotti.

A las 19 se realizará la charla «El arte bajo el martillo», a cargo de Analiz Gallardo. La actividad estará dirigida a artistas visuales, coleccionistas y público interesado en conocer cómo funcionan las subastas, cómo se forman los precios de las obras y qué influencia tienen en la valoración y circulación del patrimonio artístico.

La propuesta se complementará con la participación de Bulé Bar - Terraza Cultural, que ofrecerá gastronomía, tragos y música.

Casa Banano | Córdoba 145

Será sede de la quinta edición de «Artistas y Objetos», que reunirá a 22 proyectos y artistas.

Entre las 19 y las 23 se podrá recorrer la casa y sus jardines, conocer las producciones participantes y disfrutar de propuestas gastronómicas, música de DJ Belén Céspedes y una activación de Marcos Bainella SPA para artistas.

ERARTE | San Martín 902, subsuelo de Galería Flamingo

De 19 a 20 se podrá visitar una exposición dedicada a paisajes, personajes y costumbres del mundo rural argentino.

A las 21 se presentará «A PURO TOYI», un espectáculo con canciones de Toyi Bouzada, interpretadas por María Cuevas en voz, Valentín Cosso en guitarra y Luis Farías en acordeón. Participará además María Silva como voz invitada. Esta presentación tendrá entrada arancelada.

GAP Galería de Arte | Alameda de la Federación 355

A las 20:30 se realizará «FLOWER POWER», una activación performática vinculada con la muestra que se encuentra en exposición.

La Hendija Arte Contemporáneo | Gualeguaychú 171

Ofrecerá actividades en distintas salas del espacio.

En Sala H se presentará «OBSOLETO», una instalación interactiva del colectivo integrado por Guido Bertos, Cynthia Fistraiber, Desi Darrichon, Coty Carbone y Pájaro Carreira. Durante la noche habrá activaciones con participación del público.

También se podrá visitar «VITA Y METACARNIS», del artista Rojo Carreira Carbone, quien realizará una instancia de dibujo en vivo.

En Sala A se exhibirán trabajos del Taller de Dibujo y Pintura SOLARIS, coordinado por Manuel Acevedo, con obras de Ramona Elena Berón, Milena Paredes, Verónica Ríos, Luna María Paz, Victoria González, Sofía Mena y el propio docente.

La Sala L reunirá producciones del Taller de Arte Contemporáneo, a cargo de Pájaro Carreira, con trabajos de Cynthia Fistraiber, Emiliano Acharta, Brenda Rolón y Coty Carbone.

Además, en el Anexo Sala 2 habrá una exposición permanente de obras de Pájaro Carreira.

La Portland | Avenida J. M. Estrada 3348

Presentará «Claridad y un Resto Frágil», exposición de Karen Spahn y Carlos Battauz, con curaduría de Celina Jure.

La propuesta incluirá un recorrido por el barrio y una instancia de observación del espacio en diálogo con la obra de Carlos Battauz.

Un recorrido para acercarse al arte local

La Noche de las Galerías propone una oportunidad para conocer la diversidad de expresiones artísticas que se desarrollan en Paraná y acercarse al trabajo de artistas y espacios independientes.

Con entrada libre y gratuita, la actividad se desarrollará el sábado 21 de noviembre, de 19 a 23, en los nueve espacios participantes. La excepción será el espectáculo musical «A PURO TOYI», en ERARTE, que tendrá entrada arancelada.