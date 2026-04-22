Este sábado 25 de abril desde las 20, la Casa de la Cultura de Entre Ríos abrirá sus puertas para una nueva edición de “La Noche de las Ciudades”, una propuesta cultural que reunirá expresiones artísticas, gastronomía y emprendimientos de distintas localidades entrerrianas. La actividad, con entrada libre y gratuita, es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a municipios participantes.

La jornada contará con la participación de artistas y delegaciones de Libertador San Martín y San José de Feliciano, quienes compartirán parte de su identidad cultural con el público de Paraná.

Desde Libertador San Martín, se presentarán el taller municipal de Danzas Folklóricas, el conjunto Allegro del Instituto Adventista del Plata, el músico Martín Ceraolo y el Coral San Martín, perteneciente al Coro Municipal. Por su parte, la delegación de San José de Feliciano ofrecerá una promoción de la tradicional Fiesta de la Torta Negra, con degustaciones y un stand de panificaciones, además de un espectáculo del ballet Ñe'á, enfocado en la danza litoraleña, y la presentación de la Expo Moda.

Como artista invitada, se destacará la participación de Sofi Drei, quien brindará un repertorio de folclore argentino inspirado en los paisajes de la región, evocando las barrancas, ríos y la identidad costera.

El evento forma parte de “La Noche de las Ciudades”, un ciclo incluido dentro de CUAC! Cultura Activa, una agenda anual impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que promueve encuentros itinerantes en diferentes puntos de la provincia.