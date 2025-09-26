La ciudad de Paraná se prepara para recibir este domingo 28 de septiembre la Distinguished Gentleman Drive (DGD), un evento internacional que combina la pasión por los autos clásicos con la concientización sobre la salud masculina. La cita comenzará a las 8.30 en el Monumento al General Urquiza.

La propuesta invita a participar a propietarios de vehículos originales de más de 40 años, en buen estado, y espera reunir más de 40 ejemplares. Durante la jornada, además de la exposición, se desarrollará una caravana que partirá desde el Monumento, recorrerá hasta Villa Urquiza (ida y vuelta) y finalizará en el Acceso Norte de la capital entrerriana.

El evento tiene como principal objetivo generar conciencia acerca de dos problemáticas que afectan a los hombres en todo el mundo: el cáncer de próstata y la salud mental. En ese marco, quienes participen o asistan podrán colaborar con aportes destinados a la fundación Movember, organización internacional que promueve la investigación y programas vinculados a la salud masculina.

El subsecretario de Turismo y presidente del Ente Mixto de Turismo (EMPATUR), Agustín Clavenzani, destacó la importancia de la iniciativa: “Es un evento que permite darle notoriedad a Paraná en consonancia con el objetivo de la Municipalidad y el EMPATUR. Invitamos a los paranaenses y a las familias a ser parte de esta propuesta”.

Por su parte, Eduardo Gallicchio, embajador del DGD Paraná, agradeció el acompañamiento de las instituciones locales y resaltó el carácter internacional del encuentro: “Es un evento que busca visualizar dos problemáticas del hombre: el cáncer de próstata y la salud mental. Además, permite que todos los interesados puedan sumar su ayuda económica a una causa global”.