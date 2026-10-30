La ciudad de Paraná será escenario de una nueva fecha del Ciclo de Encuentros Corales 2026, una propuesta que busca promover el intercambio artístico y fortalecer los vínculos culturales entre localidades entrerrianas.

La actividad se desarrollará este sábado 31 de octubre en la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio, ubicada en Italia 61. La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada.

En esta oportunidad, participarán el Coro Municipal Voces de las Colinas y el Ensamble Municipal de Música, ambos de Victoria, junto con el Coro de la Ciudad y el Taller de Canto Comunitario de Paraná.

El encuentro propone compartir experiencias musicales y generar un espacio de integración entre artistas y comunidades a través de diferentes estilos y repertorios.

Música coral, rock nacional y canciones populares

El Coro Municipal Voces de las Colinas, dirigido por Patricia Farías, interpretará obras como Amanecer, de Vicente Sojo; Ecce Panis Angelorum, de Lorenzo Perosi; y Puerto Montt, de Eduardo Franco, en versión coral de Fernando Zúñiga.

Por su parte, el Ensamble Municipal de Música de Victoria, bajo la dirección de Ángel Osuna, presentará canciones representativas del rock nacional y regional. Su repertorio incluirá Inconsciente colectivo, de Charly García; Spaghetti del rock, de Divididos; Ji ji ji, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota; y A las nueve, de No Te Va Gustar.

Las agrupaciones anfitrionas también tendrán su espacio. El Taller de Canto Comunitario de Paraná interpretará El pescador, de José Barros, y De mí, de Charly García, entre otras canciones.

En tanto, el Coro de la Ciudad, dirigido por Eliseo Almada, ofrecerá El valle y el volcán, de María Elena Walsh, y Manchai puito (Two Little Doves), con arreglo de Oscar Escalada.

Un cierre compartido entre las agrupaciones

El encuentro culminará con interpretaciones conjuntas de Canción del jornalero, de Jorge Méndez; Rumbo al cerro, de Mario Díaz y Alejandro Maldino; y Puentecito de La Picada, también de Jorge Méndez.

El cierre reunirá las voces de las agrupaciones participantes en una propuesta que pone en valor la música como espacio de encuentro, intercambio y construcción de identidad cultural.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Paraná, en el marco de una agenda que busca impulsar la participación artística y fortalecer los lazos culturales entre distintas comunidades de la región.

Cuándo: sábado 31 de octubre de 2026.

Dónde: Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio, Italia 61, Paraná.

Entrada: libre y gratuita, por orden de llegada.