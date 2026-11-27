En el marco del Día Internacional de Respuesta al VIH, el próximo martes 1 de diciembre se realizará una jornada de prevención y promoción de la salud en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. La propuesta se desarrollará de 16:30 a 21:00, con actividades gratuitas destinadas tanto a los equipos de salud como a la comunidad en general.

La iniciativa es organizada por la Coordinación de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Salud de Entre Ríos, bajo el lema de 2026: “Acabar con el SIDA comienza con el acceso”. El objetivo es acercar herramientas de prevención, diagnóstico y tratamiento, además de facilitar el acceso a información y atención sanitaria.

Testeos, controles y vacunación

Durante la jornada se instalarán carpas sanitarias donde se realizarán testeos voluntarios de infecciones de transmisión sexual, que incluirán VIH, sífilis y hepatitis C. También se entregarán preservativos y se brindará consejería en salud sexual, con la participación de organizaciones sociales y equipos de Salud Sexual y Reproductiva.

La propuesta incluirá controles de tensión arterial y glucemia, a cargo de agentes sanitarios, y la posibilidad de revisar y completar los esquemas de vacunación correspondientes a personas adultas.

Además, se desarrollarán charlas y espacios informativos sobre la situación actual del VIH en Argentina, los tratamientos disponibles, el seguimiento de las personas diagnosticadas y las estrategias de prevención combinada, entre ellas la profilaxis preexposición (PrEP) y la Educación Sexual Integral (ESI).

La importancia del diagnóstico y el acceso al tratamiento

El VIH es un virus que afecta al sistema inmunológico y puede transmitirse principalmente durante relaciones sexuales sin preservativo, por contacto con sangre infectada o durante el embarazo, el parto y la lactancia.

Es importante diferenciar el VIH del sida, que representa la etapa más avanzada de la infección. El diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento permiten evitar que la infección avance. Además, las personas con VIH que mantienen el tratamiento pueden llevar una vida saludable y evitar la transmisión sexual del virus.

Al referirse a la jornada, el coordinador provincial del área, Francisco Astudilla, sostuvo que las acciones de prevención deben ir más allá del testeo voluntario e incluir el diagnóstico temprano, el acceso a los tratamientos y el acompañamiento de las personas.

“Hoy contamos con herramientas muy importantes para prevenir y tratar el VIH, pero el desafío es que toda la población pueda conocerlas y acceder a ellas”, señaló.

El funcionario también destacó la necesidad de ampliar la información, derribar mitos y garantizar espacios de atención libres de prejuicios y discriminación.

La jornada buscará poner en debate, además, los desafíos que enfrentan las personas que viven con VIH, la importancia del acompañamiento de sus entornos cercanos y la necesidad de construir una atención integral que no esté atravesada por el estigma.