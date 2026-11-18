La ciudad de Paraná tendrá este domingo 22 de noviembre una nueva propuesta cultural con el Festival de la Red de Espacios Culturales Independientes y Artistas (R.E.C.I.A), que reunirá música, teatro, danza y publicaciones independientes.

La actividad comenzará a las 19:00 en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo, ubicada en la Costanera Media del Parque Urquiza. La convocatoria será abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

Un espacio para visibilizar la cultura independiente

El festival cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y busca dar visibilidad al trabajo de artistas y trabajadores de los espacios culturales independientes de la ciudad.

La iniciativa también apunta a promover la circulación de sus producciones y generar un ámbito de encuentro entre los protagonistas de la escena cultural local y la comunidad.

Durante la jornada habrá servicio de cantina.