Paraná realizará un festival de espacios culturales independientes con música, teatro y danza
La jornada será este domingo 22 de noviembre, desde las 19:00, en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo. Participarán artistas locales y habrá propuestas escénicas, publicaciones independientes y servicio de cantina. La entrada será libre y gratuita.
La ciudad de Paraná tendrá este domingo 22 de noviembre una nueva propuesta cultural con el Festival de la Red de Espacios Culturales Independientes y Artistas (R.E.C.I.A), que reunirá música, teatro, danza y publicaciones independientes.
La actividad comenzará a las 19:00 en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo, ubicada en la Costanera Media del Parque Urquiza. La convocatoria será abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.
Un espacio para visibilizar la cultura independiente
El festival cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y busca dar visibilidad al trabajo de artistas y trabajadores de los espacios culturales independientes de la ciudad.
La iniciativa también apunta a promover la circulación de sus producciones y generar un ámbito de encuentro entre los protagonistas de la escena cultural local y la comunidad.
Durante la jornada habrá servicio de cantina.