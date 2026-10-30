La Vieja Usina de Paraná será escenario de una nueva función del ciclo Un Domingo de Teatro. El domingo 8 de noviembre, a las 20, se presentará El regreso de los pájaros, un unipersonal de danza-clown creado e interpretado por la artista Victoria Vinzon, oriunda de Colón.

La actividad se realizará en el espacio cultural ubicado en Matorras 861, con entrada libre y gratuita. La organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, CONTIER y la Municipalidad de Colón.

Una propuesta entre el humor, la danza y el absurdo

La obra plantea un recorrido por el campo en el que la realidad y los recuerdos se entrecruzan y dan lugar a situaciones absurdas. A partir de una escena que combina la brutalidad humana con la ingenuidad del mundo silvestre, construye un universo escénico que utiliza el humor y la danza para invitar a reflexionar sobre la relación de las personas con la naturaleza.

La función es apta para todo público, aunque está especialmente recomendada para espectadores mayores de 13 años.

Equipo artístico

La idea y actuación están a cargo de Victoria Vinzon, con dirección escénica de Noel Droz y Luciana Schmit. La realización musical corresponde a Julián Rodríguez, mientras que Inés Marcó participa en asistencia y sonido. La fotografía es de Agustina Scelzi.

Un ciclo con artistas entrerrianos

Un Domingo de Teatro es una propuesta itinerante y federal que reúne a elencos de distintos puntos de Entre Ríos. Forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de actividades impulsado por la Secretaría de Cultura de la provincia.