La ciudad de Paraná volverá a convertirse en uno de los principales polos culturales del Litoral con una nueva edición de Paraná Lee, la Feria del Libro que se desarrollará del 14 al 17 de agosto en la Sala Mayo, bajo el lema "Eternidad – Umbrales – Pasión".

La propuesta, organizada por la Municipalidad de Paraná, ofrecerá cuatro jornadas con presentaciones de libros, conversatorios, talleres, actividades para las infancias, espacios educativos, música en vivo y la presencia de algunos de los autores más destacados del país.

Una de las ferias más importantes del Litoral

La edición 2026 contará con la participación de más de 100 editoriales provenientes de distintos puntos del país y, por primera vez, una editorial internacional formará parte del encuentro. Además, Santa Fe será la ciudad invitada de honor.

Entre los escritores y divulgadores que participarán de la programación se encuentran Martín Kohan, Pedro Mairal, Sergio Aguirre, Luciano Lamberti, Josefina Licitra, Tomás Downey, Carmen Cáceres, Camila Perochena, Martín Sivak, Mauricio Dayub, Diego Golombek, Luciano Wernicke, Paula Galansky y Matías Aldaz, entre otros.

Rosario Romero destacó la continuidad de la feria

Durante la presentación oficial realizada en Casa de la Costa, la intendenta Rosario Romero definió a Paraná Lee como una política cultural consolidada.

"Ha sido una política de Estado que hemos continuado y que creemos que debe sostenerse durante muchos años. El libro forma parte de nuestra vida y fomentar la lectura sigue siendo un objetivo central de esta gestión", expresó.

En la misma línea, el jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó el crecimiento sostenido del evento y afirmó que la feria se posicionó entre las más importantes del Litoral.

"Vamos a contar con editoriales, libreros y todas las propuestas que acompañan al libro como objeto cultural. Estas políticas públicas permiten que Paraná siga consolidando una feria de referencia para toda la región", señaló.

Presentaciones, talleres y encuentros con escritores

Uno de los espacios destacados será "Cita Mágica", una serie de encuentros que permitirá al público dialogar con los autores invitados en un formato más cercano.

La programación también incluirá presentaciones de libros de escritores entrerrianos publicados por editoriales de la región.

En ese marco, la Editorial Municipal de Paraná presentará dos nuevas publicaciones: una obra colectiva dedicada al Bicentenario de Paraná, escrita por una treintena de referentes culturales de la ciudad, y la edición de una obra inédita del escritor y magistrado entrerriano Julio Meirama, ganador del Premio Fray Mocho en 1972.

Un fin de semana para celebrar el libro

Además de las actividades literarias, la Feria ofrecerá propuestas destinadas a escuelas, espacios para las infancias, talleres y espectáculos musicales, con acceso libre y gratuito durante las cuatro jornadas.

La organización espera una importante convocatoria de lectores, docentes, estudiantes, escritores, editores y libreros, consolidando una vez más a Paraná Lee como uno de los eventos culturales más relevantes de Entre Ríos y del Litoral argentino.

Del acto de lanzamiento participaron también el viceintendente David Cáceres, la secretaria de Cultura de Santa Fe, Luciana Ceresola; el subsecretario de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani, además de concejales, representantes del sector editorial y libreros de la capital entrerriana.