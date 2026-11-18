El Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez de Paraná inaugurará este viernes 20 de noviembre la exhibición del 63° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos. La actividad tendrá lugar de 20:00 a 24:00 en la sede de Buenos Aires 355 y coincidirá con el cierre de las celebraciones por el centenario de la institución.

La propuesta, organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, incluirá la entrega de premios de esta edición y una celebración con música y propuestas gastronómicas. La entrada será libre y gratuita.

58 obras de artistas entrerrianos

En esta edición del Salón se presentarán 58 obras seleccionadas, correspondientes a 55 artistas de 23 localidades de la provincia.

La exposición reúne producciones de las disciplinas Arte Textil, Cerámica, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura, en el marco de los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos 2026.

A través de esta convocatoria, el Estado provincial busca reconocer y estimular la producción de los artistas visuales entrerrianos. Además, las obras distinguidas se incorporarán al patrimonio público, contribuyendo al crecimiento de la colección artística provincial.

Una celebración por los 100 años del Museo

La inauguración también será el cierre de las actividades por los 100 años del Museo Provincial de Bellas Artes.

Bajo la propuesta «La Fiesta del Siglo», la celebración combinará arte y música, con la intención de transformar los espacios del Museo en una pista de baile. Lucho y Mana estarán a cargo de musicalizar la noche.

También habrá una cantina con opciones de comidas y bebidas para acompañar el encuentro.

La muestra podrá visitarse hasta marzo de 2027

Luego de la inauguración, la exposición del 63° Salón Provincial de Artes Visuales permanecerá abierta al público hasta mediados de marzo de 2027.

Podrá recorrerse con entrada libre y gratuita, en los días y horarios habituales del Museo, ubicado en Buenos Aires 355 de Paraná.

La muestra ofrece una oportunidad para conocer la producción artística de distintas localidades entrerrianas y acercarse a las diversas expresiones del arte visual de la provincia.