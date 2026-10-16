El Festival Arte Joven se realizará este sábado 17 de octubre en el Parque Urquiza de Paraná, luego de haber sido suspendido por las condiciones climáticas durante los festejos por el Día de la Primavera.

La actividad comenzará a las 18:30 en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo y será organizada por la Municipalidad. El público podrá acceder de manera libre y gratuita y disfrutar de una jornada con propuestas musicales y artísticas protagonizadas por jóvenes de la ciudad.

Música y expresiones artísticas

La programación contará con la participación de DJ Calcina, AUGE, Aunque No Perfectamente, Tribality Studio e Hijos del Culo, banda tributo a La Bersuit.

La conducción estará a cargo de Male Abero y Luchi Zalazar, quienes acompañarán una tarde que combinará música, danza y distintas expresiones del arte joven.

Además, habrá un patio gastronómico y una feria de emprendedores, que completarán la propuesta en uno de los espacios públicos de Paraná.

El Festival Arte Joven es una iniciativa impulsada por el Municipio para generar un espacio de encuentro y visibilización de las producciones artísticas de las juventudes de la ciudad.