Paraná tendrá una propuesta para acercarse a las expresiones culturales afrobrasileñas a través de la danza, la percusión y el movimiento corporal. El sábado 12 de septiembre se realizará un seminario de danzas afrobahianas a cargo de la bailarina, percusionista y docente Ludmila Gallardo.

La actividad, organizada por Comparsa SOL y Bololó Afrosamba, estará centrada en el bloco afro y el samba reggae, dos expresiones vinculadas con la cultura afrobrasileña y el carnaval de Salvador de Bahía.

El encuentro contará además con música en vivo de Bololó Afrosamba, que acompañará el desarrollo de la propuesta.

Danza, percusión y cultura afrobrasileña

Durante el seminario se trabajarán movimientos y recursos propios del bloco afro y el samba reggae a partir de la práctica corporal.

La propuesta también incorporará una aproximación al contexto sociohistórico y cultural en el que surgieron y se desarrollaron estas expresiones, buscando vincular el movimiento y la música con sus raíces culturales.

Ludmila Gallardo, al frente del seminario

Gallardo cuenta con más de 20 años de trayectoria vinculada con expresiones culturales afrolatinoamericanas.

Parte de su formación se desarrolló en Salvador de Bahía, donde profundizó sus estudios de danza afro y percusión. Su recorrido combina la docencia con la experiencia escénica tanto en Argentina como en otros países.

Su participación permitirá abordar las expresiones trabajadas desde una perspectiva que combina la práctica artística con el conocimiento de sus contextos culturales.

No hace falta experiencia previa

El seminario está destinado tanto a personas que ya tienen experiencia en danza, música o carnaval como a quienes quieran acercarse por primera vez a estas expresiones.

No se requiere experiencia previa.

La actividad se desarrollará de 14:00 a 17:00 en el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano”, en Paraná.

Las inscripciones y consultas se pueden realizar al 343 4484964, con Aldana del Mestre.

La propuesta será una oportunidad para conocer y experimentar desde el cuerpo parte de las expresiones culturales afrobrasileñas que tienen al carnaval de Salvador de Bahía como uno de sus principales escenarios.